25 мая 2023

Япония вводит новый пакет санкций против 78 российских компаний

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Япония ввела санкции против прокуроров новых регионов России, которых назначил Владимир Путин Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Япония запретила экспорт в Россию для Фонда перспективных исследований и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) и ВНИИ «Сигнал», всего страна расширила санкции в отношении 78 компаний РФ и 17-ти физлиц. Об этом говорится в бюллетене на сайте правительственных документов.

Всего в новый пакет санкций попали 17 физических лиц и 78 компаний. Япония ввела запрет на экспорт ряда товаров, которые способствуют «укреплению промышленной базы России», говорится в документе, передает агентство Reuters. Также страна ввела персональные санкции против прокуроров четырех новых регионов России.

Запад начал активно вводить санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Так, страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть, чтобы ограничить доходы страны. Японские СМИ сообщали, что власти опасаются реакции РФ из-за потолка цен. Представители G7 уже заявили о намерениях работать над ограничением «использования Россией международной финансовой системы», передает телеканал 360. Ужесточение санкций против РФ обсуждалось на саммите «Большой семерки», который прошел в Хиросиме.

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Япония запретила экспорт в Россию для Фонда перспективных исследований и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) и ВНИИ «Сигнал», всего страна расширила санкции в отношении 78 компаний РФ и 17-ти физлиц. Об этом говорится в бюллетене на сайте правительственных документов. Всего в новый пакет санкций попали 17 физических лиц и 78 компаний. Япония ввела запрет на экспорт ряда товаров, которые способствуют «укреплению промышленной базы России», говорится в документе, передает агентство Reuters. Также страна ввела персональные санкции против прокуроров четырех новых регионов России. Запад начал активно вводить санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Так, страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть, чтобы ограничить доходы страны. Японские СМИ сообщали, что власти опасаются реакции РФ из-за потолка цен. Представители G7 уже заявили о намерениях работать над ограничением «использования Россией международной финансовой системы», передает телеканал 360. Ужесточение санкций против РФ обсуждалось на саммите «Большой семерки», который прошел в Хиросиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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