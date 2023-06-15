В Кургане семья во время жары пролетела два этажа на лифте

Курганцы заявили, что остановка лифта произошла из-за аномальной жары Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кургане мать с двумя детьми, живущая в доме по адресу: 2 микрорайон, 4а, резко пролетела два этажа на лифте, с которым возникли проблемы из-за скачка напряжения. Обслуживающая лифт компания заявила, что причиной неисправности стала аномальная жара. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил жительница данного дома.

«Лифт резко пролетел с шестого этажа до четвертого, резко остановился, свет в кабине погас. Они звонили в аварийную, но трубку там не брали. Затем пострадавшая нажала на кнопку четвертого этажа и двери открылись. Она быстрее с детьми выскочила. Говорят, что это из-за жары, но это бред. Лифты современные. Да, электроника может дать сбой, но дому всего второй год», — рассказал URA.RU жительница. Сообщается, что такая ситуация с лифтом не первый раз.

Со слов женщины, обслуживающая организация запретила пользоваться пассажирским лифтом в жаркую и дождливую погоду. Якобы лифт может перегреться или у него могут намокнуть провода. Такое объяснение получила одна из жительниц от курганского отдела управления Ростехнадзора.

Данный дом обслуживает управляющая компания «Олимп». В разговоре с корреспондентом URA.RU руководитель УК Андрей Косачев упомянул, что остановка лифта произошла из-за скачка напряжения. По его словам, после стабилизации подачи тока, лифт возобновил работу. Жительница сообщила, что управкомпания из-за недовольства жителей резко расторгла контракт с «Курганлифтом». Они подали заявку на заключение договора с другой организацией. Как рассказал URA.RU руководитель управкомпании, они пошли на встречу жителям дома и с 19 июня к работе приступит другая лифтовая компания.

Ранее URA.RU писало, что пассажирские лифты ломались в недавно открытой курганской поликлинике. Из-за этого пациентам больницы приходилось подниматься на грузовом лифте.