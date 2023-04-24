В новой курганской поликлинике сломались лифты

Для посетителей новой поликлиники в Заозерном работал грузовой лифт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане у недавно открытой детской поликлинике в районе Заозерный сломались новые пассажирские лифты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, связанный с медицинской сферой.

«В новой поликлинике в 7-м микрорайоне Заозерного все новые лифты сломались. Сначала один вышел из строя, потом другой», — поделился с URA.RU источник.

Как пояснили журналистам агентства в департаменте здравоохранения Курганской области, в детской поликлинике проводились работы по техобслуживанию пассажирского лифта. Сообщается, что на время работ для посетителей был доступен грузовой лифт. На данный момент техобслуживание завершено и пассажирский лифт возобновил работу.

Ранее URA.RU писало, что в новой поликлинике курганцы заметили подтеки воды на потолке. Посетители учреждения заметили их в помещение с колясками.