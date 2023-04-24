24 апреля 2023

В новой курганской поликлинике сломались лифты

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные площадки в заозерном. Курган, детская поликлиника, заозерный
Для посетителей новой поликлиники в Заозерном работал грузовой лифт Фото:

В Кургане у недавно открытой детской поликлинике в районе Заозерный сломались новые пассажирские лифты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, связанный с медицинской сферой.

«В новой поликлинике в 7-м микрорайоне Заозерного все новые лифты сломались. Сначала один вышел из строя, потом другой», — поделился с URA.RU источник.

Как пояснили журналистам агентства в департаменте здравоохранения Курганской области, в детской поликлинике проводились работы по техобслуживанию пассажирского лифта. Сообщается, что на время работ для посетителей был доступен грузовой лифт. На данный момент техобслуживание завершено и пассажирский лифт возобновил работу.

Ранее URA.RU писало, что в новой поликлинике курганцы заметили подтеки воды на потолке. Посетители учреждения заметили их в помещение с колясками.

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В Кургане у недавно открытой детской поликлинике в районе Заозерный сломались новые пассажирские лифты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, связанный с медицинской сферой. «В новой поликлинике в 7-м микрорайоне Заозерного все новые лифты сломались. Сначала один вышел из строя, потом другой», — поделился с URA.RU источник. Как пояснили журналистам агентства в департаменте здравоохранения Курганской области, в детской поликлинике проводились работы по техобслуживанию пассажирского лифта. Сообщается, что на время работ для посетителей был доступен грузовой лифт. На данный момент техобслуживание завершено и пассажирский лифт возобновил работу. Ранее URA.RU писало, что в новой поликлинике курганцы заметили подтеки воды на потолке. Посетители учреждения заметили их в помещение с колясками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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