В новой курганской поликлинике сломались лифты

В Кургане у недавно открытой детской поликлинике в районе Заозерный сломались новые пассажирские лифты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, связанный с медицинской сферой.
«В новой поликлинике в 7-м микрорайоне Заозерного все новые лифты сломались. Сначала один вышел из строя, потом другой», — поделился с URA.RU источник.
Как пояснили журналистам агентства в департаменте здравоохранения Курганской области, в детской поликлинике проводились работы по техобслуживанию пассажирского лифта. Сообщается, что на время работ для посетителей был доступен грузовой лифт. На данный момент техобслуживание завершено и пассажирский лифт возобновил работу.
Ранее URA.RU писало, что в новой поликлинике курганцы заметили подтеки воды на потолке. Посетители учреждения заметили их в помещение с колясками.
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