Помощник Путина: Украина была близка к мирному договору с РФ в 2022 году

21 июня 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Кураторы с Запада нарочно сорвали мирное соглашение России и Украины, заявил Владимир Мединский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина была близка к подписанию мирного договора с Россией в 2022 году, однако соглашению помешали западные кураторы Киева. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе своей поездки в Екатеринбург. «Россия не на словах, а на деле была готова к мирному решению. Более того, к такому решению был в общем-то близок и Киев. Но такое решение абсолютно не устраивало кураторов Украины на Западе», — приводит заявление Мединского ТАСС. По его словам, западные кураторы «абсолютно сознательно» сорвали переговоры по мирному соглашению. Ранее президент России Владимир Путин показал главам африканских государств документ по мирному урегулированию конфликта. Он отметил, что Киев «выбросил» этот документ сразу после того, как Россия отвела войска от Киева.

Украина была близка к подписанию мирного договора с Россией в 2022 году, однако соглашению помешали западные кураторы Киева. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе своей поездки в Екатеринбург. «Россия не на словах, а на деле была готова к мирному решению. Более того, к такому решению был в общем-то близок и Киев. Но такое решение абсолютно не устраивало кураторов Украины на Западе», — приводит заявление Мединского ТАСС. По его словам, западные кураторы «абсолютно сознательно» сорвали переговоры по мирному соглашению. Ранее президент России Владимир Путин показал главам африканских государств документ по мирному урегулированию конфликта. Он отметил, что Киев «выбросил» этот документ сразу после того, как Россия отвела войска от Киева.