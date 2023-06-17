Путин документально доказал двуличность Киева. Скрин

Путин впервые представил проект мирного договора, подписанный и нарушенный Киевом

17 июня 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что договор об урегулировании конфликта был подписан представителем Украины Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин показал главам африканских государств документ для урегулирования конфликта, который был «выброшен» Украиной сразу после отвода российских войск от Киева. При этом лидер РФ отметил, что договор был подписан украинским представителем. «Вот он! Он есть! Он так и называется — договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Именно о гарантиях. Восемнадцать статей. <…> Но после того, как мы и обещали, отвели войска от Киева, украинские власти <…> выбросили это все на свалку истории», — сказал Владимир Путин. Трансляция его встречи с главами стран африканских стран велась на телеканале «Россия-24». Он подчеркнул, что договор был подписан представителем украинской стороны. Также глава государства отметил, что в некоторых пунктах документа перечислен состав военной техники ВСУ. В списке находятся 342 единицы танков, 1029 бронированных машин, 147 минометов, а также 608 переносных зенитных ракетных комплексов. Скриншот: telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК»

Президент России Владимир Путин показал главам африканских государств документ для урегулирования конфликта, который был «выброшен» Украиной сразу после отвода российских войск от Киева. При этом лидер РФ отметил, что договор был подписан украинским представителем. «Вот он! Он есть! Он так и называется — договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Именно о гарантиях. Восемнадцать статей. <…> Но после того, как мы и обещали, отвели войска от Киева, украинские власти <…> выбросили это все на свалку истории», — сказал Владимир Путин. Трансляция его встречи с главами стран африканских стран велась на телеканале «Россия-24». Он подчеркнул, что договор был подписан представителем украинской стороны. Также глава государства отметил, что в некоторых пунктах документа перечислен состав военной техники ВСУ. В списке находятся 342 единицы танков, 1029 бронированных машин, 147 минометов, а также 608 переносных зенитных ракетных комплексов.