Крупный агрохолдинг закрыл в Перми все фирменные магазины «Вкусносытов»

Агрохолдинг выпускает и продает через фирменные магазины мясную и молочную продукцию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Крупное сельхозпредприятие Пермского края ООО «Агрофирма «Труд» закрыло в Перми все фирменные магазины «Вкусносытов», через которые реализовывало свою продукцию. Об этом URA.RU сообщили в отделе маркетинга агрохолдинга.

«В Перми действовало несколько магазинов нашей сети. На сегодня все они закрыты. В последнюю очередь закрылась торговая точка на улице Мира, дом 3», — сказали корреспонденту агентства представители агрохолдинга. Причины закрытия магазинов сети в Перми они не пояснили.

В объявлении на сайте «Авито» указано, что помещение на улице Мира, в котором располагался магазин сети «Вкусносытов», выставлено на продажу. Цена площадей — 8,9 млн рублей. «Продается только помещение, как готовый арендный бизнес. Также могу продать оборудование, которое уже разобрано и хранится на складе в упакованном виде», — сообщил URA.RU автор объявления. Он добавил, что в августе площади займет новый арендатор. Это сеть «Красное&Белое», договор аренды с которой заключен на 15 лет.

ООО «Агрофирма «Труд» является сельскохозяйственным коммерческим предприятием Пермского края, основанным в 1993 году. Расположено оно в селе Троельга Кунгурского района. Агрохолдинг производит питьевое молоко, творог, йогурты, масло, а также фарши, котлеты, пельмени и другую мясную продукцию. Большинство магазинов фирменной сети предприятия находятся в Кунгуре. В 2022 году агрохолдинг улучшил финансовые показатели. Его прибыль составила 96,7 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2021 годом почти вдвое.