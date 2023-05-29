Крупное пермское сельхозпредприятие резко повысило прибыль

В Пермском крае улучшило финансовые показатели крупное сельхозпредприятие ООО Агрофирма «Труд». Его прибыль в 2022 году увеличилась почти вдвое. Об этом сообщается в годовом бухгалтерском отчете предприятия, опубликованном в сервисе СБИС.
«Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма „Труд“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка составила 883,2 млн рублей, чистая прибыль — 96,7 млн рублей», — указано в отчете. В 2023 году выручка предприятия составляла 655,3 млн рублей, чистая прибыль — 51,9 млн рублей.
Агрофирма «Труд» — сельскохозяйственное коммерческое предприятие Пермского края, основанное в 1993 году. Расположено оно в селе Троельга Кунгурского района. В состав бизнеса входят пять заводов — семенной, рапсовый, комбикормовый, молочный, мясоперерабатывающий, а также племенной завод по разведению крупного рогатого скота.
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