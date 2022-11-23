Пермяков зовут на работу в деревню, обещая помочь с получением подъемных 100 тысяч рублей

Средний уровень зарплат на предприятии — около 30 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Пермском крае срочный набор сотрудников объявило крупное сельхозпредприятие. ООО Агрофирма «Труд» приглашает на работу в село Троельга в Кунгурском районе. Предприятие готово оказать помощь в получении льгот и стимулирующих выплат при проживании в сельской местности молодым специалистам.

«Агрофирма „Труд“ в связи с расширением производства примет на работу зоотехников, ветеринаров, операторов машинного доения, животноводов, рабочих на производство, бухгалтеров, рабочих на производство, юриста и других сотрудников. Жилье предоставляется», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

По данным сайта предприятия, работодатель готов оказать сотрудникам помощь в получении государственных льгот. Молодым специалистам также помогут с получением в рамках господдержки подъемных до 100 тысяч рублей.

ООО Агрофирма «Труд» является одним из крупнейших сельскохозяйственных коммерческих предприятий Пермского края. В составе компании работают семенной, рапсовый, комбикормовый, молочный, мясоперерабатывающий заводы, а также заводы по разведению крупного рогатого скота. Средний уровень заработных плат на предприятии составляет около 30 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что крупнейший застройщик завлекает на работу новых сотрудников, предлагая бесплатное питание. Иногородним строительным бригадам компания также готова компенсировать часть оплаты за съемное жилье.