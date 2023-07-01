Екатеринбурженка стала лучшей на первенстве России по легкой атлетике

02 июля 2023 в 04:16 Размер текста - 17 +

Спортсменка стала лучшей в беге на 100 метров с барьерами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спортсменка из Екатеринбурга Ольга Брусенцева завоевала золотую медаль на первенстве России U18 по легкой атлетике. Об этом сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики. «В беге на 100 метров с барьерами среди девушек победила Ольга Брусенцева (Свердловская область) — 13.65. Спортсменка была фаворитом финала и единственной, кто выбежал из 14 секунд трижды за день — в забеге, полуфинале и финале», — рассказали на официальном сайте федерации. Двое свердловских спортсменов также отметились серебряными медалями на проходящих соревнованиях. В толкании ядра у юношей второе место занял Артем Коренюк, а в беге на 100 метров второй пришла Ольга Каменщикова. Ранее URA.RU сообщало о двух свердловчанах, которые участвовали в самом массовом забеге в мире. На ультрамарафоне The Comrades Marathon, который состоялся в Южной Африке, спортсмены завоевали золотые медали.

Спортсменка из Екатеринбурга Ольга Брусенцева завоевала золотую медаль на первенстве России U18 по легкой атлетике. Об этом сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики. «В беге на 100 метров с барьерами среди девушек победила Ольга Брусенцева (Свердловская область) — 13.65. Спортсменка была фаворитом финала и единственной, кто выбежал из 14 секунд трижды за день — в забеге, полуфинале и финале», — рассказали на официальном сайте федерации. Двое свердловских спортсменов также отметились серебряными медалями на проходящих соревнованиях. В толкании ядра у юношей второе место занял Артем Коренюк, а в беге на 100 метров второй пришла Ольга Каменщикова. Ранее URA.RU сообщало о двух свердловчанах, которые участвовали в самом массовом забеге в мире. На ультрамарафоне The Comrades Marathon, который состоялся в Южной Африке, спортсмены завоевали золотые медали.