01 июля 2023

Екатеринбурженка стала лучшей на первенстве России по легкой атлетике

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат России по легкой атлетике. Челябинск, легкая атлетика, бег с баръерами
Спортсменка стала лучшей в беге на 100 метров с барьерами Фото:

Спортсменка из Екатеринбурга Ольга Брусенцева завоевала золотую медаль на первенстве России U18 по легкой атлетике. Об этом сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики.

«В беге на 100 метров с барьерами среди девушек победила Ольга Брусенцева (Свердловская область) — 13.65. Спортсменка была фаворитом финала и единственной, кто выбежал из 14 секунд трижды за день — в забеге, полуфинале и финале», — рассказали на официальном сайте федерации.

Двое свердловских спортсменов также отметились серебряными медалями на проходящих соревнованиях. В толкании ядра у юношей второе место занял Артем Коренюк, а в беге на 100 метров второй пришла Ольга Каменщикова.

Ранее URA.RU сообщало о двух свердловчанах, которые участвовали в самом массовом забеге в мире. На ультрамарафоне The Comrades Marathon, который состоялся в Южной Африке, спортсмены завоевали золотые медали.

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Спортсменка из Екатеринбурга Ольга Брусенцева завоевала золотую медаль на первенстве России U18 по легкой атлетике. Об этом сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики. «В беге на 100 метров с барьерами среди девушек победила Ольга Брусенцева (Свердловская область) — 13.65. Спортсменка была фаворитом финала и единственной, кто выбежал из 14 секунд трижды за день — в забеге, полуфинале и финале», — рассказали на официальном сайте федерации. Двое свердловских спортсменов также отметились серебряными медалями на проходящих соревнованиях. В толкании ядра у юношей второе место занял Артем Коренюк, а в беге на 100 метров второй пришла Ольга Каменщикова. Ранее URA.RU сообщало о двух свердловчанах, которые участвовали в самом массовом забеге в мире. На ультрамарафоне The Comrades Marathon, который состоялся в Южной Африке, спортсмены завоевали золотые медали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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