11 июня 2023

Свердловчане завоевали золото на самом массовом забеге в мире. Фото

Свердловчане Береснев и Морозова завоевали золото на ультрамарафоне Comrades Marathon
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Бегуны Алексей Береснев и Александра Морозова завоевали золото The Comrades Marathon Фото:

Житель Березовского Алексей Береснев и екатеринбурженка Александра Морозова получили золотые медали на массовом ультрамарафоне The Comrades Marathon, который состоялся 11 июня в Южной Африке. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Я готовился бежать со средним темпом 3:40/км, что у меня получилось. Результаты в этом году лучше, чем в прошлом, я пришел к финишу восьмым», — написал Береснев в соцсети «ВКонтакте». «Не так я планировала отметить свой пятый забег на Comrades, в этот раз я только шестая», — сообщила Морозова в соцсетях. По правилам The Comrades Marathon золото получает каждый спортсмен, который попал в топ-10.

Дистанция забега составляла 90 километров. Она соединяла два африканских города — Питермарицбург и Дурбан.

В 2022-м году Морозова победила в The Comrades Marathon. Однако изначально ее не допускали до забега из-за российского гражданства и спецоперации на Украине.

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Житель Березовского Алексей Береснев и екатеринбурженка Александра Морозова получили золотые медали на массовом ультрамарафоне The Comrades Marathon, который состоялся 11 июня в Южной Африке. Об этом они сообщили в соцсетях. «Я готовился бежать со средним темпом 3:40/км, что у меня получилось. Результаты в этом году лучше, чем в прошлом, я пришел к финишу восьмым», — написал Береснев в соцсети «ВКонтакте». «Не так я планировала отметить свой пятый забег на Comrades, в этот раз я только шестая», — сообщила Морозова в соцсетях. По правилам The Comrades Marathon золото получает каждый спортсмен, который попал в топ-10. Дистанция забега составляла 90 километров. Она соединяла два африканских города — Питермарицбург и Дурбан. В 2022-м году Морозова победила в The Comrades Marathon. Однако изначально ее не допускали до забега из-за российского гражданства и спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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