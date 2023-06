Свердловчане завоевали золото на самом массовом забеге в мире. Фото

Свердловчане Береснев и Морозова завоевали золото на ультрамарафоне Comrades Marathon

12 июня 2023

Бегуны Алексей Береснев и Александра Морозова завоевали золото The Comrades Marathon Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Березовского Алексей Береснев и екатеринбурженка Александра Морозова получили золотые медали на массовом ультрамарафоне The Comrades Marathon, который состоялся 11 июня в Южной Африке. Об этом они сообщили в соцсетях. «Я готовился бежать со средним темпом 3:40/км, что у меня получилось. Результаты в этом году лучше, чем в прошлом, я пришел к финишу восьмым», — написал Береснев в соцсети «ВКонтакте». «Не так я планировала отметить свой пятый забег на Comrades, в этот раз я только шестая», — сообщила Морозова в соцсетях. По правилам The Comrades Marathon золото получает каждый спортсмен, который попал в топ-10. Дистанция забега составляла 90 километров. Она соединяла два африканских города — Питермарицбург и Дурбан. В 2022-м году Морозова победила в The Comrades Marathon. Однако изначально ее не допускали до забега из-за российского гражданства и спецоперации на Украине. Фото: страница Алексея Береснева в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Алексея Береснева в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Александры Морозовой в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Александры Морозовой в соцсети «ВКонтакте»

