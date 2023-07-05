Росавиация разрешила рейсы из Екатеринбурга в Грузию

05 июля 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Чаще всего в Грузию будут летать «Уральские авиалинии» и RedWings Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Екатеринбурга вновь смогут летать в Грузию. К полетам за рубеж допустили компании RedWings, «Уральские авиалинии» и «Победу». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Росавиации. Летать в Кутаиси и Батуми семь раз в неделю смогут пассажиры, которые купят билеты у авиакомпании RedWings. С такой же периодичностью в Батуми будут летать «Уральские авиалинии», а на «Победе» можно будет улететь лишь четыре раза в неделю. Ранее авиакомпании, представленные в Уральском федеральном округе и выполняющие международные перевозки, подали заявки в Росавиацию на получение разрешений на полеты в Грузию. Запрет на полеты в эту страну сняли с 15 мая, авиакомпания «Азимут» стала первой, которая получила разрешение на полеты в Грузию.

Жители Екатеринбурга вновь смогут летать в Грузию. К полетам за рубеж допустили компании RedWings, «Уральские авиалинии» и «Победу». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Росавиации. Летать в Кутаиси и Батуми семь раз в неделю смогут пассажиры, которые купят билеты у авиакомпании RedWings. С такой же периодичностью в Батуми будут летать «Уральские авиалинии», а на «Победе» можно будет улететь лишь четыре раза в неделю. Ранее авиакомпании, представленные в Уральском федеральном округе и выполняющие международные перевозки, подали заявки в Росавиацию на получение разрешений на полеты в Грузию. Запрет на полеты в эту страну сняли с 15 мая, авиакомпания «Азимут» стала первой, которая получила разрешение на полеты в Грузию.