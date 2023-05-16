Авиаперевозчики в УрФО подали заявки на полеты в Грузию

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Авиакомпании, выполняющие международные перевозки, подали заявки на полеты в Грузию Фото:

Авиакомпании, представленные в Уральском федеральном округе и выполняющие международные перевозки, подали заявки в Росавиацию на получение разрешений на полеты в Грузию. Об этом URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«По неофициальной информации, фактически, все работающие на международном рынке перевозчики, сделали запрос в Росавиацию на предмет возможности полета из городов уральского региона, в том числе из Кольцово (Екатеринбург), в Тбилиси. Также ряд перевозчиков направили запросы по осуществлению рейсов в Батуми. Но прогнозировать, будут ли заявки одобрены, как часто будут выполняться полеты, сложно», — поделился Мальцев.

Для российских авиакомпаний с 15 мая сняли запрет на полеты в Грузию. Авиакомпания «Азимут» стала первой, которая получила разрешение на полеты в Грузию.

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Авиакомпании, представленные в Уральском федеральном округе и выполняющие международные перевозки, подали заявки в Росавиацию на получение разрешений на полеты в Грузию. Об этом URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «По неофициальной информации, фактически, все работающие на международном рынке перевозчики, сделали запрос в Росавиацию на предмет возможности полета из городов уральского региона, в том числе из Кольцово (Екатеринбург), в Тбилиси. Также ряд перевозчиков направили запросы по осуществлению рейсов в Батуми. Но прогнозировать, будут ли заявки одобрены, как часто будут выполняться полеты, сложно», — поделился Мальцев. Для российских авиакомпаний с 15 мая сняли запрет на полеты в Грузию. Авиакомпания «Азимут» стала первой, которая получила разрешение на полеты в Грузию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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