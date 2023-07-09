Глава Минздрава РФ нагрянул с проверкой в екатеринбургскую больницу

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыл в Екатеринбург. Он нагрянул с проверкой в Центральную городскую больницу № 3, сообщил источник URA.RU. Мурашко также посетит выставку «Иннопром».
«Михаил Мурашко посетил Центральную городскую больницу № 3. Он там общался с медперсоналом. Также внимательно осматривал кабинеты на предмет их оснащенности», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там подтвердили информацию о визите Михаила Мурашко в горбольницу Екатеринбурга.
Промышленная выставка «Иннопром» стартовала в Екатеринбурге. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». Вся актуальная информация о выставке — в материале URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.