09 июля 2023

Глава Минздрава РФ нагрянул с проверкой в екатеринбургскую больницу

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил ЦГБ № 3 в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский, юбилей 75 лет. Москва, мурашко михаил
Михаил Мурашко прибыл на выставку «Иннопром» Фото:

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыл в Екатеринбург. Он нагрянул с проверкой в Центральную городскую больницу № 3, сообщил источник URA.RU. Мурашко также посетит выставку «Иннопром».

«Михаил Мурашко посетил Центральную городскую больницу № 3. Он там общался с медперсоналом. Также внимательно осматривал кабинеты на предмет их оснащенности», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там подтвердили информацию о визите Михаила Мурашко в горбольницу Екатеринбурга.

Промышленная выставка «Иннопром» стартовала в Екатеринбурге. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». Вся актуальная информация о выставке — в материале URA.RU.

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыл в Екатеринбург. Он нагрянул с проверкой в Центральную городскую больницу № 3, сообщил источник URA.RU. Мурашко также посетит выставку «Иннопром». «Михаил Мурашко посетил Центральную городскую больницу № 3. Он там общался с медперсоналом. Также внимательно осматривал кабинеты на предмет их оснащенности», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там подтвердили информацию о визите Михаила Мурашко в горбольницу Екатеринбурга. Промышленная выставка «Иннопром» стартовала в Екатеринбурге. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». Вся актуальная информация о выставке — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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