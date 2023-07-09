Промышленная выставка «Иннопром» открывается в Екатеринбурге 10 июля и продлится до 13 июля. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо», где ожидают не только представителей других стран, но и статусных российских чиновников. URA.RU ведет прямую трансляцию и сообщает о главных событиях «Иннопрома».
08:59 10.07.2023 Одним из статусных гостей выставки станет председатель правительства России Михаил Мишустин. Он прилетит на выставку сегодня, 10 июля. В планах у Мишустина — участие в стратегической сессии «Устойчивое производство. Стратегия обновления» вместе с премьерами Белоруссии и Казахстана
08:54 10.07.2023 Среди изъятого службой безопасности уже замечен дрон. Кому он принадлежит — неизвестно
08:46 10.07.2023 Работает несколько входов — для посетителей, для делегатов, для прессы, для участников с крупногабаритной кладью и для экспонентов.
08:45 10.07.2023 Официально выставка начинает свою работу с 9 утра. На въезде работают сотрудники службы безопасности и полиции. Они проверяют, кто находится в салоне, досматривают багажники и колеса. Процедура недолгая, занимает около полминуты.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.