Самое важное с первого дня «Иннопрома» в Екатеринбурге. Онлайн-трансляция 10 июля 2023 в 08:43 Размер текста - 17 + «Иннопром» проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо» Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге Промышленная выставка «Иннопром» открывается в Екатеринбурге 10 июля и продлится до 13 июля. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо», где ожидают не только представителей других стран, но и статусных российских чиновников. URA.RU ведет прямую трансляцию и сообщает о главных событиях «Иннопрома». 08:59 Одним из статусных гостей выставки станет председатель правительства России Михаил Мишустин. Он прилетит на выставку сегодня, 10 июля. В планах у Мишустина — участие в стратегической сессии «Устойчивое производство. Стратегия обновления» вместе с премьерами Белоруссии и Казахстана 08:54 Среди изъятого службой безопасности уже замечен дрон. Кому он принадлежит — неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 08:46 Работает несколько входов — для посетителей, для делегатов, для прессы, для участников с крупногабаритной кладью и для экспонентов. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 08:45 Официально выставка начинает свою работу с 9 утра. На въезде работают сотрудники службы безопасности и полиции. Они проверяют, кто находится в салоне, досматривают багажники и колеса. Процедура недолгая, занимает около полминуты. Промышленная выставка «Иннопром» открывается в Екатеринбурге 10 июля и продлится до 13 июля. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо», где ожидают не только представителей других стран, но и статусных российских чиновников. URA.RU ведет прямую трансляцию и сообщает о главных событиях «Иннопрома». 08:59 10.07.2023 Одним из статусных гостей выставки станет председатель правительства России Михаил Мишустин. Он прилетит на выставку сегодня, 10 июля. В планах у Мишустина — участие в стратегической сессии «Устойчивое производство. Стратегия обновления» вместе с премьерами Белоруссии и Казахстана 08:54 10.07.2023 Среди изъятого службой безопасности уже замечен дрон. Кому он принадлежит — неизвестно 08:46 10.07.2023 Работает несколько входов — для посетителей, для делегатов, для прессы, для участников с крупногабаритной кладью и для экспонентов. 08:45 10.07.2023 Официально выставка начинает свою работу с 9 утра. На въезде работают сотрудники службы безопасности и полиции. Они проверяют, кто находится в салоне, досматривают багажники и колеса. Процедура недолгая, занимает около полминуты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям