09 июля 2023
08 июля 2023

Самое важное с первого дня «Иннопрома» в Екатеринбурге. Онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-показ стендов ИННОПРОМ. Екатеринбург, троллейбус, синара, екатеринбург экспо, иннопром 2023
«Иннопром» проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо» Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Промышленная выставка «Иннопром» открывается в Екатеринбурге 10 июля и продлится до 13 июля. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо», где ожидают не только представителей других стран, но и статусных российских чиновников. URA.RU ведет прямую трансляцию и сообщает о главных событиях «Иннопрома».

08:59 10.07.2023 Одним из статусных гостей выставки станет председатель правительства России Михаил Мишустин. Он прилетит на выставку сегодня, 10 июля. В планах у Мишустина — участие в стратегической сессии «Устойчивое производство. Стратегия обновления» вместе с премьерами Белоруссии и Казахстана

08:54 10.07.2023 Среди изъятого службой безопасности уже замечен дрон. Кому он принадлежит — неизвестно

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08:46 10.07.2023 Работает несколько входов — для посетителей, для делегатов, для прессы, для участников с крупногабаритной кладью и для экспонентов.

Фото:

08:45 10.07.2023 Официально выставка начинает свою работу с 9 утра. На въезде работают сотрудники службы безопасности и полиции. Они проверяют, кто находится в салоне, досматривают багажники и колеса. Процедура недолгая, занимает около полминуты.

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Промышленная выставка «Иннопром» открывается в Екатеринбурге 10 июля и продлится до 13 июля. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо», где ожидают не только представителей других стран, но и статусных российских чиновников. URA.RU ведет прямую трансляцию и сообщает о главных событиях «Иннопрома». 08:59 10.07.2023 Одним из статусных гостей выставки станет председатель правительства России Михаил Мишустин. Он прилетит на выставку сегодня, 10 июля. В планах у Мишустина — участие в стратегической сессии «Устойчивое производство. Стратегия обновления» вместе с премьерами Белоруссии и Казахстана 08:54 10.07.2023 Среди изъятого службой безопасности уже замечен дрон. Кому он принадлежит — неизвестно 08:46 10.07.2023 Работает несколько входов — для посетителей, для делегатов, для прессы, для участников с крупногабаритной кладью и для экспонентов. 08:45 10.07.2023 Официально выставка начинает свою работу с 9 утра. На въезде работают сотрудники службы безопасности и полиции. Они проверяют, кто находится в салоне, досматривают багажники и колеса. Процедура недолгая, занимает около полминуты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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