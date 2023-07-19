Артиллеристы с Урала уничтожили скопление техники ВСУ

Уральские артиллеристы Южной группировки войск вместе с разведчиками-наводчиками отдельного разведывательного батальона «Спарта» уничтожили скопление техники на донецком направлении. Об этом рассказал боец гаубично-артиллерийского дивизиона.
«Противник прячет технику в лесополосе вдоль дороги или в постройках. Нашли их орудия на донецком направлении и уничтожили», — передает РИА Новости слова солдата.
Удар по скоплению техники наносился снарядами калибра 122 миллиметра из гаубицы Д-30. Ангар украинской армии был уничтожен после нескольких выстрелов, отметил боец.
Спецоперация на Украине идет с 24 февраля 2022 года. Как заявлял президент России Владимир Путин, главной целью СВО является защита мирного населения Донбасса.
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