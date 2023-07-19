Артиллеристы с Урала уничтожили скопление техники ВСУ

19 июля 2023 в 22:54 Размер текста - 17 +

Разведчики нашли скопление техники ВСУ и уничтожили его (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уральские артиллеристы Южной группировки войск вместе с разведчиками-наводчиками отдельного разведывательного батальона «Спарта» уничтожили скопление техники на донецком направлении. Об этом рассказал боец гаубично-артиллерийского дивизиона. «Противник прячет технику в лесополосе вдоль дороги или в постройках. Нашли их орудия на донецком направлении и уничтожили», — передает РИА Новости слова солдата. Удар по скоплению техники наносился снарядами калибра 122 миллиметра из гаубицы Д-30. Ангар украинской армии был уничтожен после нескольких выстрелов, отметил боец. Спецоперация на Украине идет с 24 февраля 2022 года. Как заявлял президент России Владимир Путин, главной целью СВО является защита мирного населения Донбасса.

Уральские артиллеристы Южной группировки войск вместе с разведчиками-наводчиками отдельного разведывательного батальона «Спарта» уничтожили скопление техники на донецком направлении. Об этом рассказал боец гаубично-артиллерийского дивизиона. «Противник прячет технику в лесополосе вдоль дороги или в постройках. Нашли их орудия на донецком направлении и уничтожили», — передает РИА Новости слова солдата. Удар по скоплению техники наносился снарядами калибра 122 миллиметра из гаубицы Д-30. Ангар украинской армии был уничтожен после нескольких выстрелов, отметил боец. Спецоперация на Украине идет с 24 февраля 2022 года. Как заявлял президент России Владимир Путин, главной целью СВО является защита мирного населения Донбасса.