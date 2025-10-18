В России составили перечень самых смешных названий деревень и сел

Среди других оригинальных названий деревень и сел - Ынырга и Киска в Республике Алтай Фото: Илья Московец © URA.RU

Ряд населенных пунктов с необычными и забавными названиями, среди которых Веселая Жизнь, Марс, Плясово-Китаево, Терпишка, Ыб и Киска, был включен в список самых курьезных наименований российских деревень и сел. Об этом сообщили в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий (оператор — ППК «Роскадастр»).

«Веселая жизнь, Марс, Плясово-Китаево, Терпишка, Ыб и Киска вошли в перечень самых смешных названий российских деревень и сел», — рассказали в пресс-службе Росреестра. Информацию передает ТАСС.

Так, в Воронежской области насчитывается 22 населенных пункта с примечательными названиями. К ним относятся Плясово-Китаево, Ендовище, Долбневка, Чулок, Пирамиды, Гнилуша, Дракино, Тройня и Хреновище. В Курганской области выявлено 14 подобных топонимов, среди которых Марс, Духовка, Короли, Кокуй, Камчатка, Дворцы и Крепость. В Республике Удмуртия зарегистрированы 13 деревень и сел с оригинальными названиями, такими как Писеево, Двигатель, Сидоровы Горы, Шалавенки, Балуй, Мальчиково, Майоры и Квардавозь.

Кроме того, в Республике Алтай встречаются такие необычные наименования, как Ынырга, Киска и Кукуя. В Псковской области выделяются деревни Новый Опель, Сос и Бабки. В Республике Коми — Мутный, Ыб и Чика. В Краснодарском крае — Батарейка и Веселая Жизнь, а в Нижегородской области — Терпишка и Варварское. Московская область может похвастаться такими названиями, как Поцелуево и Свиноедово.

По словам политолога и независимого эксперта в сфере ЖКХ Павла Склянчука, происхождение подобных наименований зачастую уходит корнями в историю этих мест, однако в ряде случаев определить точную этимологию не представляется возможным. По его мнению, лучше, если название будет смешным, чем если оно будет заимствовано из иностранного языка, отметил он. Эксперт также напомнил, что для переименования административно-территориальных единиц существует федеральный закон № 152-ФЗ «О наименовании географических объектов». При этом не во всех случаях четко определен механизм и источники финансирования процедуры смены топонимии, что затрудняет процесс переименования.