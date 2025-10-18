На Украине заявили о провале Зеленского на переговорах в Белом доме

Зеленский во время брифинга не стал говорить что-то конкретное об эскалации Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провалил переговоры с президентом США Дональдом Трампом по наращиванию военной помощи Украине и усилению давления на Россию. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«По всем другим вопросам (поставки систем ПВО и ракет к ним, гарантии безопасности) Зеленский также ни о каких решениях не сказал, из чего можно сделать вывод, что и по ним особых подвижек во время встречи не было», — сказано в сообщении издания, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что на брифинге после встречи украинский президент вообще не стал говорить что-то конкретное об эскалации.

В материале также подчеркивается, что глава Украины ставил перед собой три цели на переговорах с президентом США. Максимальная задача заключалась в получении современных ракет дальнего радиуса действия «Томагавк». Среднесрочной целью было продление программы бесплатных поставок оружия, а минимальной — дипломатическое и экономическое давление на Россию. Однако, по итогам переговоров и опубликованных заявлений, ни одна из этих задач не была достигнута.

Продолжение после рекламы