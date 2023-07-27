27 июля 2023

Пермяк продает дом с прудом для разведения рыбы и платной рыбалки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, река тобол, рыбак в лодке
Рыболовное хозяйство расположено в экологически чистой зоне Фото:

В Куединском муниципальном округе Пермского края продается дом с прудом для разведения рыбы, а также складом для ее хранения и переработки. В объявлении, опубликованном на сайте «Авито», продавец сообщил, что объект предназначен для активного отдыха и платной рыбалки.

«Продаются гидротехническое сооружение — пруд, а также склад для хранения и переработки рыбы, дом для отдыха и баня. Возможно использование объекта в качестве базы отдыха, для охоты и платной рыбалки. Экологическая чистая зона. В радиусе 30 километров нет нефтяных качалок и полигона для сбора мусора», — написал в объявлении продавец.

Он уточнил, что объект находится рядом с селом, в котором есть начальная школа, детский сад, медпункт, клуб и магазин. На участке отлично ловит сотовая связь всех операторов и проведено электричество. Цена актива в объявлении не указана.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продаются деревенская база отдыха и пруд с карпами. С активом собственник готов расстаться за 3,5 млн рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Куединском муниципальном округе Пермского края продается дом с прудом для разведения рыбы, а также складом для ее хранения и переработки. В объявлении, опубликованном на сайте «Авито», продавец сообщил, что объект предназначен для активного отдыха и платной рыбалки. «Продаются гидротехническое сооружение — пруд, а также склад для хранения и переработки рыбы, дом для отдыха и баня. Возможно использование объекта в качестве базы отдыха, для охоты и платной рыбалки. Экологическая чистая зона. В радиусе 30 километров нет нефтяных качалок и полигона для сбора мусора», — написал в объявлении продавец. Он уточнил, что объект находится рядом с селом, в котором есть начальная школа, детский сад, медпункт, клуб и магазин. На участке отлично ловит сотовая связь всех операторов и проведено электричество. Цена актива в объявлении не указана. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продаются деревенская база отдыха и пруд с карпами. С активом собственник готов расстаться за 3,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...