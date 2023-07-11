В Ильинском городском округе Пермского края выставлена на продажу база отдыха в деревенском стиле. На ее территории также расположены отдельно стоящая баня и пруд, в котором водятся карпы. Цена актива — 3,5 млн рублей.
«Продается перспективный готовый бизнес — база отдыха в деревенском стиле. Пять гектаров земли в экологическом уголке Ильинского района. Охота, рыбалка, катание на мотоциклах и квадроциклах, парапланинг. На территории есть домик на четыре спальных места, отдельно стоящая баня, собственный пруд с карпами. Цена — 3,5 млн рублей», — сообщается в объявлении на «Авито».
По соседству c базой расположена действующая ферма, на которой можно купить мясо и молочную продукцию. Продажа ведется от собственника, на все материальные активы имеются разрешительные документы.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается база отдыха, на территории которой находятся семь двухэтажных коттеджей, бар и сауна. Цена объекта — 90 миллионов рублей.
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