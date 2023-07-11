11 июля 2023

В Пермском крае продают деревенскую базу отдыха и пруд с карпами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , река, лес, рыбак, рыбалка
На базе отдыха можно провести время за рыбалкой Фото:

В Ильинском городском округе Пермского края выставлена на продажу база отдыха в деревенском стиле. На ее территории также расположены отдельно стоящая баня и пруд, в котором водятся карпы. Цена актива — 3,5 млн рублей.

«Продается перспективный готовый бизнес — база отдыха в деревенском стиле. Пять гектаров земли в экологическом уголке Ильинского района. Охота, рыбалка, катание на мотоциклах и квадроциклах, парапланинг. На территории есть домик на четыре спальных места, отдельно стоящая баня, собственный пруд с карпами. Цена — 3,5 млн рублей», — сообщается в объявлении на «Авито».

По соседству c базой расположена действующая ферма, на которой можно купить мясо и молочную продукцию. Продажа ведется от собственника, на все материальные активы имеются разрешительные документы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается база отдыха, на территории которой находятся семь двухэтажных коттеджей, бар и сауна. Цена объекта — 90 миллионов рублей.

База отдыха расположена в живописном месте по соседству с действующей фермой
База отдыха расположена в живописном месте по соседству с действующей фермой
Фото:

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В Ильинском городском округе Пермского края выставлена на продажу база отдыха в деревенском стиле. На ее территории также расположены отдельно стоящая баня и пруд, в котором водятся карпы. Цена актива — 3,5 млн рублей. «Продается перспективный готовый бизнес — база отдыха в деревенском стиле. Пять гектаров земли в экологическом уголке Ильинского района. Охота, рыбалка, катание на мотоциклах и квадроциклах, парапланинг. На территории есть домик на четыре спальных места, отдельно стоящая баня, собственный пруд с карпами. Цена — 3,5 млн рублей», — сообщается в объявлении на «Авито». По соседству c базой расположена действующая ферма, на которой можно купить мясо и молочную продукцию. Продажа ведется от собственника, на все материальные активы имеются разрешительные документы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается база отдыха, на территории которой находятся семь двухэтажных коттеджей, бар и сауна. Цена объекта — 90 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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