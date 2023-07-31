Научный сотрудник МЭИ исключил возможность лесных пожаров по вине энергетиков

31 июля 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Землю возле энергообъектов очищают от травы и деревьев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 На объектах энергетической инфраструктуры соблюдены все меры безопасности, чтобы исключить повреждения оборудования и пожаров. Об этом в беседе с URA.RU сообщил ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов. «Энергетики исключают короткие замыкания и любые аварии на своей инфраструктуре. Делается специальная просека, очищают зону от деревьев. Есть специальная зона отчуждения, которая запрещает какое-либо строительство возле линии электропередачи», — сказал Руслан Борисов. Он подчеркнул, что энергетики максимально обезопасили свои объекты, чтобы они не стали источником возгорания. «На самих объектах энергетики, на подстанциях и на станциях соблюдаются все меры, чтобы в случае короткого замыкания не загорелась трава и не повредилось само оборудование. Я убежден, что обвинять энергетиков в лесных пожарах ни в коем случае нельзя», — отметил эксперт. Власти ранее заявляли, что часть возгораний могла произойти по вине энергетиков. Однако в Минэнерго подчеркнули, что провода и опоры линий электропередачи не могут стать причиной лесного пожара.

На объектах энергетической инфраструктуры соблюдены все меры безопасности, чтобы исключить повреждения оборудования и пожаров. Об этом в беседе с URA.RU сообщил ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов. «Энергетики исключают короткие замыкания и любые аварии на своей инфраструктуре. Делается специальная просека, очищают зону от деревьев. Есть специальная зона отчуждения, которая запрещает какое-либо строительство возле линии электропередачи», — сказал Руслан Борисов. Он подчеркнул, что энергетики максимально обезопасили свои объекты, чтобы они не стали источником возгорания. «На самих объектах энергетики, на подстанциях и на станциях соблюдаются все меры, чтобы в случае короткого замыкания не загорелась трава и не повредилось само оборудование. Я убежден, что обвинять энергетиков в лесных пожарах ни в коем случае нельзя», — отметил эксперт. Власти ранее заявляли, что часть возгораний могла произойти по вине энергетиков. Однако в Минэнерго подчеркнули, что провода и опоры линий электропередачи не могут стать причиной лесного пожара.