Научный сотрудник МЭИ исключил возможность лесных пожаров по вине энергетиков

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Томинский ГОК РМК. Челябинск , лэп, провода, столб, опора, энергетика, изоляторы, электричество
Землю возле энергообъектов очищают от травы и деревьев Фото:
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Лесные пожары в России 2023

На объектах энергетической инфраструктуры соблюдены все меры безопасности, чтобы исключить повреждения оборудования и пожаров. Об этом в беседе с URA.RU сообщил ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов.

«Энергетики исключают короткие замыкания и любые аварии на своей инфраструктуре. Делается специальная просека, очищают зону от деревьев. Есть специальная зона отчуждения, которая запрещает какое-либо строительство возле линии электропередачи», — сказал Руслан Борисов.

Он подчеркнул, что энергетики максимально обезопасили свои объекты, чтобы они не стали источником возгорания. «На самих объектах энергетики, на подстанциях и на станциях соблюдаются все меры, чтобы в случае короткого замыкания не загорелась трава и не повредилось само оборудование. Я убежден, что обвинять энергетиков в лесных пожарах ни в коем случае нельзя», — отметил эксперт.

Власти ранее заявляли, что часть возгораний могла произойти по вине энергетиков. Однако в Минэнерго подчеркнули, что провода и опоры линий электропередачи не могут стать причиной лесного пожара.

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На объектах энергетической инфраструктуры соблюдены все меры безопасности, чтобы исключить повреждения оборудования и пожаров. Об этом в беседе с URA.RU сообщил ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов. «Энергетики исключают короткие замыкания и любые аварии на своей инфраструктуре. Делается специальная просека, очищают зону от деревьев. Есть специальная зона отчуждения, которая запрещает какое-либо строительство возле линии электропередачи», — сказал Руслан Борисов. Он подчеркнул, что энергетики максимально обезопасили свои объекты, чтобы они не стали источником возгорания. «На самих объектах энергетики, на подстанциях и на станциях соблюдаются все меры, чтобы в случае короткого замыкания не загорелась трава и не повредилось само оборудование. Я убежден, что обвинять энергетиков в лесных пожарах ни в коем случае нельзя», — отметил эксперт. Власти ранее заявляли, что часть возгораний могла произойти по вине энергетиков. Однако в Минэнерго подчеркнули, что провода и опоры линий электропередачи не могут стать причиной лесного пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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