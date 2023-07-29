В Минэнерго заявили о невозможности ЛЭП стать причиной пожаров

29 июля 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Короткое замыкание на ЛЭП ликвидируется за секунду, сообщили в Минэнерго Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Провода и опоры линий электропередач не могут стать причиной начала лесного пожара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минэнерго. «В прошлом году после резонансных событий, произошедших на территориях Красноярского края, Кемеровской области, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей, впервые в числе причин массовых лесных пожаров в субъектах РФ действительно стали называть неудовлетворительную работу электрических сетей. Аварийные ситуации на ЛЭП не могут являться основной причиной возникновения очагов пожаров. Работоспособность и безопасность ЛЭП обеспечивается устройствами релейной защиты и автоматики, которые позволяют автоматически определять короткие замыкания на ЛЭП и в кратчайшие сроки, не более одной секунды, ликвидировать их посредством отключения энергооборудования, что также способствует обеспечению пожарной безопасности сетевых объектов», — сообщили в Минэнерго. Как отметили в министерстве, эти выводы подтверждены в заключениях независимых экспертов, проведенных в прошлом году. «Это Омский государственный технический университет, Сибирский федеральный университет, Новосибирский государственный технический университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет и ООО „Болид“. В указанных заключениях отражено, что повреждения на ЛЭП вследствие воздействия ветровых нагрузок на провода и опоры не могут быть причиной возникновения пожаров в ландшафтной зоне или лесной полосе, которые образуются в результате контактного теплового воздействия проводников и в результате возникновения электродугового разряда. Таким образом, Минэнерго России считает обвинения в адрес энергокомпаний преждевременными. В каждом случае нужно руководствоваться результатами расследований таких аварийных ситуаций», — объяснили в пресс-службе. Отключение электричества же в зоне близкой к пожару возможно только после эвакуации населения, но местные власти часто перестраховываются, лишая жителей света. Решение об этом должна принимать специальная комиссия. В некоторых лесных пожарах власти обвиняют энергетиков. При этом член Научного Совета Российского экологического оператора, член Совета Московской горорганизации Российского экологического движения Илья Рыбальченко заверил, что специалисты следят за своей инфраструктурой и она полностью безопасна. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Провода и опоры линий электропередач не могут стать причиной начала лесного пожара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минэнерго. «В прошлом году после резонансных событий, произошедших на территориях Красноярского края, Кемеровской области, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей, впервые в числе причин массовых лесных пожаров в субъектах РФ действительно стали называть неудовлетворительную работу электрических сетей. Аварийные ситуации на ЛЭП не могут являться основной причиной возникновения очагов пожаров. Работоспособность и безопасность ЛЭП обеспечивается устройствами релейной защиты и автоматики, которые позволяют автоматически определять короткие замыкания на ЛЭП и в кратчайшие сроки, не более одной секунды, ликвидировать их посредством отключения энергооборудования, что также способствует обеспечению пожарной безопасности сетевых объектов», — сообщили в Минэнерго. Как отметили в министерстве, эти выводы подтверждены в заключениях независимых экспертов, проведенных в прошлом году. «Это Омский государственный технический университет, Сибирский федеральный университет, Новосибирский государственный технический университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет и ООО „Болид“. В указанных заключениях отражено, что повреждения на ЛЭП вследствие воздействия ветровых нагрузок на провода и опоры не могут быть причиной возникновения пожаров в ландшафтной зоне или лесной полосе, которые образуются в результате контактного теплового воздействия проводников и в результате возникновения электродугового разряда. Таким образом, Минэнерго России считает обвинения в адрес энергокомпаний преждевременными. В каждом случае нужно руководствоваться результатами расследований таких аварийных ситуаций», — объяснили в пресс-службе. Отключение электричества же в зоне близкой к пожару возможно только после эвакуации населения, но местные власти часто перестраховываются, лишая жителей света. Решение об этом должна принимать специальная комиссия. В некоторых лесных пожарах власти обвиняют энергетиков. При этом член Научного Совета Российского экологического оператора, член Совета Московской горорганизации Российского экологического движения Илья Рыбальченко заверил, что специалисты следят за своей инфраструктурой и она полностью безопасна.