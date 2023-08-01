Стало известно, о чем говорила опекун погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга с мужем в СИЗО

Опекун Далера Бобиева во время очной ставки в СИЗО убеждала мужа в своей невиновности в смерти мальчика

02 августа 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова убеждала мужа в том, что она не виновата в смерти приемного Далера Бобиева Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Вероника Наумова, опекун погибшего шестилетнего Далера Бобиева, пыталась убедить мужа в своей невиновности в смерти ребенка во время очной ставки в СИЗО Екатеринбурга. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился осведомленный источник. «У Вероники Наумовой и ее законного супруга Александра была очная ставка в СИЗО. Наумова убеждала мужа в том, что невиновна в смерти Далера. Однако муж особо и не расспрашивал супругу о Далере. Задал один вопрос: виновата в смерти ребенка или нет. На этом все. Больше всего его волновало то, что Наумова была зарегистрирована на сайте знакомств. Этот факт его очень расстроил. Она, конечно, пыталась оправдаться. Настаивала на том, что ей было грустно, и она просто решила пообщаться с кем-нибудь. А когда он сказал, что подает на развод, она пожелала ему гореть в аду. Встреча закончилась на высоких тонах. Кстати, на очную ставку он привез ей три пакета с вещами», — поделился собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к адвокату опекуна Жанне Калегиной в адвокатскую контору № 7. Получить оперативный комментарий не удалось в силу занятости юриста. История с поисками екатеринбургского приемного мальчика Далера Бобиева прогремела на всю страну. Ребенок воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. Приемная мать 26 июня заявила об исчезновении ребенка. Сотни людей искали мальчика, прочесывая все районы города. Утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже. Оказалось, гараж принадлежит семье опекуна. Наумову заключили в СИЗО до 26 августа. Далера похоронили 5 июля по исламским традициям. Как разворачивались поиски шестилетнего Далера Бобиева — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вероника Наумова, опекун погибшего шестилетнего Далера Бобиева, пыталась убедить мужа в своей невиновности в смерти ребенка во время очной ставки в СИЗО Екатеринбурга. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился осведомленный источник. «У Вероники Наумовой и ее законного супруга Александра была очная ставка в СИЗО. Наумова убеждала мужа в том, что невиновна в смерти Далера. Однако муж особо и не расспрашивал супругу о Далере. Задал один вопрос: виновата в смерти ребенка или нет. На этом все. Больше всего его волновало то, что Наумова была зарегистрирована на сайте знакомств. Этот факт его очень расстроил. Она, конечно, пыталась оправдаться. Настаивала на том, что ей было грустно, и она просто решила пообщаться с кем-нибудь. А когда он сказал, что подает на развод, она пожелала ему гореть в аду. Встреча закончилась на высоких тонах. Кстати, на очную ставку он привез ей три пакета с вещами», — поделился собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к адвокату опекуна Жанне Калегиной в адвокатскую контору № 7. Получить оперативный комментарий не удалось в силу занятости юриста. История с поисками екатеринбургского приемного мальчика Далера Бобиева прогремела на всю страну. Ребенок воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. Приемная мать 26 июня заявила об исчезновении ребенка. Сотни людей искали мальчика, прочесывая все районы города. Утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже. Оказалось, гараж принадлежит семье опекуна. Наумову заключили в СИЗО до 26 августа. Далера похоронили 5 июля по исламским традициям. Как разворачивались поиски шестилетнего Далера Бобиева — в материале URA.RU.