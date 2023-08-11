Ортопед объяснил, как выбрать обувь для школьника

Родителям стоит с особой внимательностью подходить к выбору обуви для школьников. Например, не стоит покупать обувь, которую легко скрутить или свернуть. Об этом рассказал детский хирург-ортопед Джон Бланко и физиотерапевт Джозеф Молони из больницы HSS в Нью-Йорке.
«Будьте осторожны при выборе мягкой, гибкой, универсальной и минималистичной обуви, которую можно свернуть или скрутить. Если ваш сын или дочь занимаются спортом, выбирайте обувь, созданную специально для конкретного вида спорта», — заявил Джозеф Молони, его слова приводит издание «Ридус». Он отметил, что зачастую все боли в ногах у детей связаны с неправильно подобранной обувью.
Молони посоветовал выбирать обувь в специализированном магазине. В нем ребенку подберут обувь, в которая будет лучшим вариантом для его ног. При этом обувь должна хорошо прилегать к ногам, между ногой и стелькой не должны быть слишком большие зазоры. В случае, если обувь износилась, то ее следует выбросить. Дело в том, что она больше не может обеспечивать правильную поддержку стопы.
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