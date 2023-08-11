Ортопед объяснил, как выбрать обувь для школьника

Ортопед Молони: детям не стоит покупать мягкую обувь
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Кетовской школы. Курган, ученики, вторая обувь, школа, школьники
Правильно подобранная обувь позволит избежать болей в ногах, отметил Джозеф Молони Фото:

Родителям стоит с особой внимательностью подходить к выбору обуви для школьников. Например, не стоит покупать обувь, которую легко скрутить или свернуть. Об этом рассказал детский хирург-ортопед Джон Бланко и физиотерапевт Джозеф Молони из больницы HSS в Нью-Йорке.

«Будьте осторожны при выборе мягкой, гибкой, универсальной и минималистичной обуви, которую можно свернуть или скрутить. Если ваш сын или дочь занимаются спортом, выбирайте обувь, созданную специально для конкретного вида спорта», — заявил Джозеф Молони, его слова приводит издание «Ридус». Он отметил, что зачастую все боли в ногах у детей связаны с неправильно подобранной обувью.

Молони посоветовал выбирать обувь в специализированном магазине. В нем ребенку подберут обувь, в которая будет лучшим вариантом для его ног. При этом обувь должна хорошо прилегать к ногам, между ногой и стелькой не должны быть слишком большие зазоры. В случае, если обувь износилась, то ее следует выбросить. Дело в том, что она больше не может обеспечивать правильную поддержку стопы.

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Родителям стоит с особой внимательностью подходить к выбору обуви для школьников. Например, не стоит покупать обувь, которую легко скрутить или свернуть. Об этом рассказал детский хирург-ортопед Джон Бланко и физиотерапевт Джозеф Молони из больницы HSS в Нью-Йорке. «Будьте осторожны при выборе мягкой, гибкой, универсальной и минималистичной обуви, которую можно свернуть или скрутить. Если ваш сын или дочь занимаются спортом, выбирайте обувь, созданную специально для конкретного вида спорта», — заявил Джозеф Молони, его слова приводит издание «Ридус». Он отметил, что зачастую все боли в ногах у детей связаны с неправильно подобранной обувью. Молони посоветовал выбирать обувь в специализированном магазине. В нем ребенку подберут обувь, в которая будет лучшим вариантом для его ног. При этом обувь должна хорошо прилегать к ногам, между ногой и стелькой не должны быть слишком большие зазоры. В случае, если обувь износилась, то ее следует выбросить. Дело в том, что она больше не может обеспечивать правильную поддержку стопы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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