15 августа 2023

Власти опровергли информацию о закрытии школы в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В Щучанском округе опровергли планы по оптимизации Песчанской школы (фото из архива) Фото:

Жители села Песчаное Щучанского района обеспокоены слухами о том, что местная школа находится под угрозой закрытия. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы образования округа. Однако в администрации Щучанского округа опровергли данную информацию.

«Чиновники администрации Щучанского округа дали понять, что Песчанская школа находится под угрозой закрытия. В школе почти 90 учеников. Ближайший населенный пункт со школой находится в 70 километрах», — рассказал источник.

В администрации Щучанского округа на запрос URA.RU ответили, что информация о возможном закрытии МКОУ «Песчанская средняя общеобразовательная школа» является недостоверной. «Песчанская СОШ функционирует в штатном режиме, какие-либо планы относительно оптимизации (реорганизация, закрытие) в отношении данной школы в настоящее время отсутствуют. Кадровые изменения в руководстве школы не запланированы», — говорится в ответе на запрос редакции. В школе проведен текущий ремонт в рамках подготовки к новому 2023-2024 учебному году. По данным о комплектовании на 1 сентября в Песчанской школе будут учиться 82 ребенка.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области закрывают детский сад из-за малого количества воспитанников. В Сафакулевском округе Курганской области в селе Сулюклино здание детского сада будет законсервировано, а сотрудники — сокращены.

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Жители села Песчаное Щучанского района обеспокоены слухами о том, что местная школа находится под угрозой закрытия. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы образования округа. Однако в администрации Щучанского округа опровергли данную информацию. «Чиновники администрации Щучанского округа дали понять, что Песчанская школа находится под угрозой закрытия. В школе почти 90 учеников. Ближайший населенный пункт со школой находится в 70 километрах», — рассказал источник. В администрации Щучанского округа на запрос URA.RU ответили, что информация о возможном закрытии МКОУ «Песчанская средняя общеобразовательная школа» является недостоверной. «Песчанская СОШ функционирует в штатном режиме, какие-либо планы относительно оптимизации (реорганизация, закрытие) в отношении данной школы в настоящее время отсутствуют. Кадровые изменения в руководстве школы не запланированы», — говорится в ответе на запрос редакции. В школе проведен текущий ремонт в рамках подготовки к новому 2023-2024 учебному году. По данным о комплектовании на 1 сентября в Песчанской школе будут учиться 82 ребенка. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области закрывают детский сад из-за малого количества воспитанников. В Сафакулевском округе Курганской области в селе Сулюклино здание детского сада будет законсервировано, а сотрудники — сокращены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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