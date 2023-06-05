В Курганской области закрывают детский сад, сотрудников сократят

В Сафакулевском округе закроют детсад, в котором осталось три ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сафакулевском округе Курганской области в селе Сулюклино закрывают детский сад из-за малого количества воспитанников. Здание детсада будет законсервировано, а сотрудники — сокращены. Информацию об этом URA.RU подтвердили в администрации округа.

«В селе Сулюклино работала одна группа в детском саду (структурное подразделение Сулюклинской средней школы). В следующем учебном году в дошкольном учреждении села должны были остаться всего три ребенка. В 10 км от Сулюклино расположен окружной центр — село Сафакулево. Родителям детей было предложено посещение Сафакулевского детского сада „Родничок“, в котором организованы группы по возрастам. Родители двоих детей дали согласие. Здание детского сада будет временного законсервировано. Двоим из четырех сокращенных сотрудников будут предложены вакансии в отделе образования и в службе опеки. Еще два сотрудника — пенсионеры», — сообщили в администрации округа.

В администрации также добавили, что при необходимости в дальнейшем готовы организовать группу кратковременного пребывания в Сулюклино. Закрытие других социальных объектов в муниципальном округе в настоящее время не планируется.

Ранее URA.RU писало, что курганские детсады окажутся на грани закрытия из-за отсутствия воспитанников. Об этом предупреждал директор департамента образования Андрей Кочеров в феврале 2022 года. Он отметил, что в регионе из-за пандемии коронавирусной инфекции наблюдается низкая рождаемость и просил муниципалитеты по возможности сохранять детсады, используя здания под кружки и секции для детей.