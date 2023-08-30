Семья из Кургана попала под уголовное дело из-за бригады мигрантов

Полиция Кургана разоблачила семью, незаконно помогавшую мигрантам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция Кургана возбудила уголовное дело на семейную пару, которая прописала строительную бригаду мигрантов на своей даче и в квартире. Информация появилась на сайте УМВД области.

«В городе Кургане фигурантами [уголовного дела] стала супружеская пара. Факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан выявлен сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области», — сообщили в полиции. Проверка выяснила, что муж и жена пытались прописать через МФЦ на даче и в квартире мигрантов из строительной бригады.

Сперва с заявлением о регистрации в садовом товариществе восьми иностранцев пришла 39-летняя жительница Кургана. Затем ее муж захотел прописать в городской квартире еще четырех мигрантов.

Полиция выяснила, что иностранцы являются членами одной стройбригады. По указанным адресам они не проживали, находились в другом месте. Незаконно зарегистрированных мигрантов сняли с учета, а на семейную пару возбудили уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что курганская полиция провела облавы на крупных стройках региона. Сотрудники УМВД искали нарушителей миграционного режима. После проверок шестеро мигрантов будут высланы за пределы страны.