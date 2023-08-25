Сотрудники полиции выявили нелегальных мигрантов в ходе проверки крупных строительных и промышленных объектов Кургана и Шадринска. Шесть иностранцев будут выдворены из страны, сообщается в telegram-канале ведомства «Полиция Курганской области».
«Полицейские провели проверки крупных строительных и промышленных объектов на территории города Кургана и Шадринского округа. В результате выявлено 19 административных правонарушений миграционного законодательства РФ […] В отношении шести иностранцев приняты решения о принудительном выдворении, они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан регионального УМВД», — говорится в сообщении ведомства.
Среди нарушений также были нарушение режима пребывания в РФ, незаконная трудовая деятельность в РФ, нарушение миграционных правил. Нарушители привлечены к ответственности.
Ранее URA.RU писало, что курганского губернатора просят ужесточить контроль за диаспорами и ограничить наем мигрантов. К Вадиму Шумкову обратилась епархия из-за проблем с мигрантами. В обращении указано, что в Кургане и области рост мигрантской преступности достиг 92%, большинство преступлений связано с наркотиками.
Сотрудники полиции выявили нелегальных мигрантов в ходе проверки крупных строительных и промышленных объектов Кургана и Шадринска. Шесть иностранцев будут выдворены из страны, сообщается в telegram-канале ведомства «Полиция Курганской области». «Полицейские провели проверки крупных строительных и промышленных объектов на территории города Кургана и Шадринского округа. В результате выявлено 19 административных правонарушений миграционного законодательства РФ […] В отношении шести иностранцев приняты решения о принудительном выдворении, они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан регионального УМВД», — говорится в сообщении ведомства. Среди нарушений также были нарушение режима пребывания в РФ, незаконная трудовая деятельность в РФ, нарушение миграционных правил. Нарушители привлечены к ответственности. Ранее URA.RU писало, что курганского губернатора просят ужесточить контроль за диаспорами и ограничить наем мигрантов. К Вадиму Шумкову обратилась епархия из-за проблем с мигрантами. В обращении указано, что в Кургане и области рост мигрантской преступности достиг 92%, большинство преступлений связано с наркотиками.