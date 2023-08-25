Курганские полицейские устроили облавы в поисках нелегальных мигрантов. Фото

Курганские полицейские устроили облавы на стройках в поисках нелегальных мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Челябинск, мигранты, нелегалы, автобус, омон
По итогам проверки строек Кургана и Шадринска шесть мигрантов будут выдворены из России Фото:

Сотрудники полиции выявили нелегальных мигрантов в ходе проверки крупных строительных и промышленных объектов Кургана и Шадринска. Шесть иностранцев будут выдворены из страны, сообщается в telegram-канале ведомства «Полиция Курганской области».

«Полицейские провели проверки крупных строительных и промышленных объектов на территории города Кургана и Шадринского округа. В результате выявлено 19 административных правонарушений миграционного законодательства РФ […] В отношении шести иностранцев приняты решения о принудительном выдворении, они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан регионального УМВД», — говорится в сообщении ведомства.

Среди нарушений также были нарушение режима пребывания в РФ, незаконная трудовая деятельность в РФ, нарушение миграционных правил. Нарушители привлечены к ответственности.

Ранее URA.RU писало, что курганского губернатора просят ужесточить контроль за диаспорами и ограничить наем мигрантов. К Вадиму Шумкову обратилась епархия из-за проблем с мигрантами. В обращении указано, что в Кургане и области рост мигрантской преступности достиг 92%, большинство преступлений связано с наркотиками.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники полиции выявили нелегальных мигрантов в ходе проверки крупных строительных и промышленных объектов Кургана и Шадринска. Шесть иностранцев будут выдворены из страны, сообщается в telegram-канале ведомства «Полиция Курганской области». «Полицейские провели проверки крупных строительных и промышленных объектов на территории города Кургана и Шадринского округа. В результате выявлено 19 административных правонарушений миграционного законодательства РФ […] В отношении шести иностранцев приняты решения о принудительном выдворении, они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан регионального УМВД», — говорится в сообщении ведомства. Среди нарушений также были нарушение режима пребывания в РФ, незаконная трудовая деятельность в РФ, нарушение миграционных правил. Нарушители привлечены к ответственности. Ранее URA.RU писало, что курганского губернатора просят ужесточить контроль за диаспорами и ограничить наем мигрантов. К Вадиму Шумкову обратилась епархия из-за проблем с мигрантами. В обращении указано, что в Кургане и области рост мигрантской преступности достиг 92%, большинство преступлений связано с наркотиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...