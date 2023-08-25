Курганские полицейские устроили облавы на стройках в поисках нелегальных мигрантов

По итогам проверки строек Кургана и Шадринска шесть мигрантов будут выдворены из России Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Сотрудники полиции выявили нелегальных мигрантов в ходе проверки крупных строительных и промышленных объектов Кургана и Шадринска. Шесть иностранцев будут выдворены из страны, сообщается в telegram-канале ведомства «Полиция Курганской области».

«Полицейские провели проверки крупных строительных и промышленных объектов на территории города Кургана и Шадринского округа. В результате выявлено 19 административных правонарушений миграционного законодательства РФ […] В отношении шести иностранцев приняты решения о принудительном выдворении, они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан регионального УМВД», — говорится в сообщении ведомства.

Среди нарушений также были нарушение режима пребывания в РФ, незаконная трудовая деятельность в РФ, нарушение миграционных правил. Нарушители привлечены к ответственности.

Ранее URA.RU писало, что курганского губернатора просят ужесточить контроль за диаспорами и ограничить наем мигрантов. К Вадиму Шумкову обратилась епархия из-за проблем с мигрантами. В обращении указано, что в Кургане и области рост мигрантской преступности достиг 92%, большинство преступлений связано с наркотиками.

фото: telegram-канал «Полиция Курганской области», https://web.telegram.org/k/#@UMVD45

фото: telegram-канал «Полиция Курганской области», https://web.telegram.org/k/#@UMVD45