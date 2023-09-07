Курганский сенатор Муратов назвал мародерством продажу троллейбусных линий

Сенатор Муратов сожалеет о закрытии троллейбусного сообщения в Кургане

Курганский сенатор пожалел о закрытии троллейбусов в городе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов вспомнил о распродаже имущества троллейбусного парка и назвал покупку электрических линий мародерством, а закрытие сообщения тупостью. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.

«Троллейбусы сдали в металлолом, срезали все провода. <…> поступок бизнесмена, кто купил это за копейки, я могу сравнить только с мародерством», — сожалеет об исчезновении электротранспорта Муратов. Также он назвал бесхозяйственностью и тупостью закрытие троллейбусного сообщения в городе.

О троллейбусах политик вспомнил после торжественного мероприятия в курганском аэропорту. Во времена СССР сюда из города ходил постоянный троллейбусный маршрут.

Ранее URA.RU сообщало, что троллейбусные провода разобрали и продали физическому лицу. Распродажей занимался конкурсный управляющий Андрей Плешков, который сейчас работает замглавы Кургана.