07 сентября 2023

Курганский сенатор Муратов назвал мародерством продажу троллейбусных линий

Сенатор Муратов сожалеет о закрытии троллейбусного сообщения в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутатские комиссии гордумы по экономической политике и развитию городского хозяйства Курган, троллейбус
Курганский сенатор пожалел о закрытии троллейбусов в городе Фото:

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов вспомнил о распродаже имущества троллейбусного парка и назвал покупку электрических линий мародерством, а закрытие сообщения тупостью. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.

«Троллейбусы сдали в металлолом, срезали все провода. <…> поступок бизнесмена, кто купил это за копейки, я могу сравнить только с мародерством», — сожалеет об исчезновении электротранспорта Муратов. Также он назвал бесхозяйственностью и тупостью закрытие троллейбусного сообщения в городе.

О троллейбусах политик вспомнил после торжественного мероприятия в курганском аэропорту. Во времена СССР сюда из города ходил постоянный троллейбусный маршрут.

Ранее URA.RU сообщало, что троллейбусные провода разобрали и продали физическому лицу. Распродажей занимался конкурсный управляющий Андрей Плешков, который сейчас работает замглавы Кургана.

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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов вспомнил о распродаже имущества троллейбусного парка и назвал покупку электрических линий мародерством, а закрытие сообщения тупостью. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. «Троллейбусы сдали в металлолом, срезали все провода. <…> поступок бизнесмена, кто купил это за копейки, я могу сравнить только с мародерством», — сожалеет об исчезновении электротранспорта Муратов. Также он назвал бесхозяйственностью и тупостью закрытие троллейбусного сообщения в городе. О троллейбусах политик вспомнил после торжественного мероприятия в курганском аэропорту. Во времена СССР сюда из города ходил постоянный троллейбусный маршрут. Ранее URA.RU сообщало, что троллейбусные провода разобрали и продали физическому лицу. Распродажей занимался конкурсный управляющий Андрей Плешков, который сейчас работает замглавы Кургана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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