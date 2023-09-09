В Курганской области за три часа явка на выборах выросла в два раза

В Курганской области резко выросла явка на выборах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

В Курганской области на 15:00 явка избирателей превысила 20%. На 12:00 явка составляла чуть более 11%. Таким образом за три часа явка увеличилась почти в два раза. Информация об этом опубликована в telegram-канале региональной избирательной комиссии.

«По данным на 15:00 часов явка на выборах в Курганской области составила 20,46%. Проголосовали 7 тысяч 808 избирателей», — сообщил избирком.

По данным избиркома, на выборах депутата облдумы в избирательном округе №10 (Щучанский) явка на 15:00 достигла 19,39%. В Белозерском округе на выборах депутата местной думы свои голоса отдали 24,83% жителей. В Шадринском округе проголосовали уже 35,07% избирателей.

Ранее 10 сентября в 12:00 явка на выборах в Курганской области составила 11,68%. Проголосовали 4457 избирателей.