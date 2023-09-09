09 сентября 2023
08 сентября 2023

В Курганской области за три часа явка на выборах выросла в два раза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единый день голосования 2019. Курган, герб россии, избирательная комиссия, кабинки для голосования, выборы, спортивный зал, избирательный участок, голосование
В Курганской области резко выросла явка на выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы-2023

В Курганской области на 15:00 явка избирателей превысила 20%. На 12:00 явка составляла чуть более 11%. Таким образом за три часа явка увеличилась почти в два раза. Информация об этом опубликована в telegram-канале региональной избирательной комиссии.

«По данным на 15:00 часов явка на выборах в Курганской области составила 20,46%. Проголосовали 7 тысяч 808 избирателей», — сообщил избирком.

По данным избиркома, на выборах депутата облдумы в избирательном округе №10 (Щучанский) явка на 15:00 достигла 19,39%. В Белозерском округе на выборах депутата местной думы свои голоса отдали 24,83% жителей. В Шадринском округе проголосовали уже 35,07% избирателей.

Ранее 10 сентября в 12:00 явка на выборах в Курганской области составила 11,68%. Проголосовали 4457 избирателей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области на 15:00 явка избирателей превысила 20%. На 12:00 явка составляла чуть более 11%. Таким образом за три часа явка увеличилась почти в два раза. Информация об этом опубликована в telegram-канале региональной избирательной комиссии. «По данным на 15:00 часов явка на выборах в Курганской области составила 20,46%. Проголосовали 7 тысяч 808 избирателей», — сообщил избирком. По данным избиркома, на выборах депутата облдумы в избирательном округе №10 (Щучанский) явка на 15:00 достигла 19,39%. В Белозерском округе на выборах депутата местной думы свои голоса отдали 24,83% жителей. В Шадринском округе проголосовали уже 35,07% избирателей. Ранее 10 сентября в 12:00 явка на выборах в Курганской области составила 11,68%. Проголосовали 4457 избирателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...