В Курганской области избирком раскрыл данные по явке на голосование

Явка на выборах в Курганской области превысила 11 процентов

10 сентября 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Число проголосовавших на выборах в Курганской области превысило 11% Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 В Курганской области 10 сентября на 12:00 явка избирателей превысила 11%. Информация об этом опубликована в telegram-канале региональной избирательной комиссии. «Явка на выборах в Курганской области составила 11,68% по данным на 12 часов. Проголосовали 4 тысячи 457 избирателей», — сообщил избирком. Ранее в Курганской области начались довыборы в облдуму по Щучанскому избирательному округу. Кандидат, получивший наибольшее число голосов жителей Альменевского, Сафакулевского и Щучанского муниципальных округов, займет место экс-депутата Бориса Чепурного, который отказался от мандата. Здесь явка на 12 часов дня 10 сентября составила 11,43%. Жители голосуют также на дополнительных выборах в Белозерском (явка на 12 часов — 12,49%) и Шадринском (явка на 12 часов — 15,64%) муниципальных округах. На этих территориях люди выберут по одному новому депутату. Явка на выборах в Курганской области на 12 часов дня 10 сентября Инфографика: URA.RU

В Курганской области 10 сентября на 12:00 явка избирателей превысила 11%. Информация об этом опубликована в telegram-канале региональной избирательной комиссии. «Явка на выборах в Курганской области составила 11,68% по данным на 12 часов. Проголосовали 4 тысячи 457 избирателей», — сообщил избирком. Ранее в Курганской области начались довыборы в облдуму по Щучанскому избирательному округу. Кандидат, получивший наибольшее число голосов жителей Альменевского, Сафакулевского и Щучанского муниципальных округов, займет место экс-депутата Бориса Чепурного, который отказался от мандата. Здесь явка на 12 часов дня 10 сентября составила 11,43%. Жители голосуют также на дополнительных выборах в Белозерском (явка на 12 часов — 12,49%) и Шадринском (явка на 12 часов — 15,64%) муниципальных округах. На этих территориях люди выберут по одному новому депутату.