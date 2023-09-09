09 сентября 2023
08 сентября 2023

В Курганской области избирком раскрыл данные по явке на голосование

Явка на выборах в Курганской области превысила 11 процентов
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Число проголосовавших на выборах в Курганской области превысило 11% Фото:
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Выборы-2023

В Курганской области 10 сентября на 12:00 явка избирателей превысила 11%. Информация об этом опубликована в telegram-канале региональной избирательной комиссии.

«Явка на выборах в Курганской области составила 11,68% по данным на 12 часов. Проголосовали 4 тысячи 457 избирателей», — сообщил избирком.

Ранее в Курганской области начались довыборы в облдуму по Щучанскому избирательному округу. Кандидат, получивший наибольшее число голосов жителей Альменевского, Сафакулевского и Щучанского муниципальных округов, займет место экс-депутата Бориса Чепурного, который отказался от мандата. Здесь явка на 12 часов дня 10 сентября составила 11,43%.

Жители голосуют также на дополнительных выборах в Белозерском (явка на 12 часов — 12,49%) и Шадринском (явка на 12 часов — 15,64%) муниципальных округах. На этих территориях люди выберут по одному новому депутату.

Явка на выборах в Курганской области на 12 часов дня 10 сентября
Явка на выборах в Курганской области на 12 часов дня 10 сентября

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В Курганской области 10 сентября на 12:00 явка избирателей превысила 11%. Информация об этом опубликована в telegram-канале региональной избирательной комиссии. «Явка на выборах в Курганской области составила 11,68% по данным на 12 часов. Проголосовали 4 тысячи 457 избирателей», — сообщил избирком. Ранее в Курганской области начались довыборы в облдуму по Щучанскому избирательному округу. Кандидат, получивший наибольшее число голосов жителей Альменевского, Сафакулевского и Щучанского муниципальных округов, займет место экс-депутата Бориса Чепурного, который отказался от мандата. Здесь явка на 12 часов дня 10 сентября составила 11,43%. Жители голосуют также на дополнительных выборах в Белозерском (явка на 12 часов — 12,49%) и Шадринском (явка на 12 часов — 15,64%) муниципальных округах. На этих территориях люди выберут по одному новому депутату.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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