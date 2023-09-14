14 сентября 2023

В Кургане суд вынес приговор похитителю-насильнику девушки

© Служба новостей «URA.RU»
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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, арестант, клетка, арест, наручники, заключение под стражу
Летом 2022 года мужчина под наркотиками напал с отверткой на жительницу Кургана и изнасиловал ее Фото:

30-летний мужчина, который похитил и изнасиловал жительницу Кургана проведет в тюрьме 14 лет. Информация об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области.

«Собранные СКР по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 30-летнего местного жителя. <…> Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год», — указано на сайте ведомства. Также сообщается, что ранее мужчина был судим за убийство, а в Курганскую область приехал на заработки.

Летом 2022 года осужденный мужчина под воздействием наркотиков и угрожая отверткой, посадил незнакомую ему женщину в свой автомобиль. Нападавший завладел телефоном потерпевшей, требовал передачи денег и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Ранее URA.RU писало, что курганские полицейские задержали жителя Сургута по подозрению в изнасиловании девушки. Мужчина напал на женщину в тот момент, когда она возвращалась домой с работы в ночном клубе, после чего скрылся из региона.

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30-летний мужчина, который похитил и изнасиловал жительницу Кургана проведет в тюрьме 14 лет. Информация об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. «Собранные СКР по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 30-летнего местного жителя. <…> Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год», — указано на сайте ведомства. Также сообщается, что ранее мужчина был судим за убийство, а в Курганскую область приехал на заработки. Летом 2022 года осужденный мужчина под воздействием наркотиков и угрожая отверткой, посадил незнакомую ему женщину в свой автомобиль. Нападавший завладел телефоном потерпевшей, требовал передачи денег и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Ранее URA.RU писало, что курганские полицейские задержали жителя Сургута по подозрению в изнасиловании девушки. Мужчина напал на женщину в тот момент, когда она возвращалась домой с работы в ночном клубе, после чего скрылся из региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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