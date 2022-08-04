Насильник из Сургута напал на девушку в Кургане

Курганские полицейские задержали жителя Сургута по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера. По данным областного УМВД, злоумышленник напал на жительницу Кургана, после чего скрылся из региона.
«Утром 30 июля потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера. Житель Сургута напал на женщину в тот момент, когда она возвращалась домой с работы в ночном клубе. После совершенного преступления злоумышленник на самолете покинул Курган», — сообщается на сайте УМВД региона. В ходе оперативных действий злоумышленника задержали в аэропорту Сургута и доставили в Курган для проведения следственных действий.
По данным СУ СКР по Курганской области, за насильственные действия 43-летнего жителя Сургута обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 132 УК РФ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дела. Расследование продолжается.
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