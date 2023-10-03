Курганское правительство заставили изолировать два могильника с сибирской язвой

В двух курганских деревнях нашли бесхозные скотомогильники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд удовлетворил иск прокуратуры к правительству Курганской области. Надзорное ведомство требовало принять в собственность и установить защитные зоны для двух сибирскоязвенных захоронений скотомогильников. Информация появилась на сайте областной прокуратуры.

«На правительство области возложена обязанность принять в собственность сибиреязвенные захоронения, установить санитарно-защитные зоны в отношении указанных объектов», — рассказали в ведомстве. Бесхозные скотомогильники находятся в Каргапольском округе.

Сибирскоязвенные захоронения были обнаружены в деревнях Заря и Савина. После обращения прокурора суд обязал власти провести защитные мероприятия в отношении опасных скотомогильников. Решение суда в законную силу не вступило, отметили в ведомстве.