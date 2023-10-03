03 октября 2023

Курганское правительство заставили изолировать два могильника с сибирской язвой

© Служба новостей «URA.RU»
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Золотая дорога. Деревня Дианово и Новодостовалово. Курган, птицы
В двух курганских деревнях нашли бесхозные скотомогильники Фото:

Суд удовлетворил иск прокуратуры к правительству Курганской области. Надзорное ведомство требовало принять в собственность и установить защитные зоны для двух сибирскоязвенных захоронений скотомогильников. Информация появилась на сайте областной прокуратуры.

«На правительство области возложена обязанность принять в собственность сибиреязвенные захоронения, установить санитарно-защитные зоны в отношении указанных объектов», — рассказали в ведомстве. Бесхозные скотомогильники находятся в Каргапольском округе.

Сибирскоязвенные захоронения были обнаружены в деревнях Заря и Савина. После обращения прокурора суд обязал власти провести защитные мероприятия в отношении опасных скотомогильников. Решение суда в законную силу не вступило, отметили в ведомстве.

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Суд удовлетворил иск прокуратуры к правительству Курганской области. Надзорное ведомство требовало принять в собственность и установить защитные зоны для двух сибирскоязвенных захоронений скотомогильников. Информация появилась на сайте областной прокуратуры. «На правительство области возложена обязанность принять в собственность сибиреязвенные захоронения, установить санитарно-защитные зоны в отношении указанных объектов», — рассказали в ведомстве. Бесхозные скотомогильники находятся в Каргапольском округе. Сибирскоязвенные захоронения были обнаружены в деревнях Заря и Савина. После обращения прокурора суд обязал власти провести защитные мероприятия в отношении опасных скотомогильников. Решение суда в законную силу не вступило, отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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