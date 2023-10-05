Власти Перми хотят отремонтировать памятники большевикам

Пермские памятники нуждаются в ремонтных работах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский городской центр охраны памятников объявил торги на проведение работ по созданию научно-проектной документации по реставрации девяти объектов. Это бюсты и монументы, посвященные большевистским революционерам, среди которых Владимир Ленин и Феликс Дзержинский, а также могила участника Великой Отечественной войны. На создание проекта ремонта запланировано 3,7 млн рублей.

«Разработка научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия Перми. Объекты — „Памятник Н. Г. Славянову“, „Бюст П. Д. Хохрякова“, „Бюст С. М. Кирова“, „Бюст М. Я. Свердлова“, „Бюст В. И. Ленина“, „Могила А. П. Бушмакина“, „Памятник В. И. Ленину“, „Бюст И. Г. Лядова“, „Бюст Ф. Э. Дзержинского“. Цена — 3,7 млн рублей», — сообщается в техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ».

Николай Славянов был русским инженером и изобретателем дуговой сварки; Павел Хохряков — большевистский деятель и матрос Балтийского флота; Сергей Киров, Феликс Дзержинский, Яков Свердлов и Владимир Ленин являлись большевистскими лидерами революции начала ХХ века; Иван Лядов и Алексей Бушмакин защищали СССР от нацистской Германии во время Великой Отечественной войны. Прием заявок от проектных организаций открыт до 16 октября. К участию в конкурсе допускаются субъекты предпринимательства. Работы по созданию проекта реставрации необходимо завершить до марта 2024 года.

Ранее в Перми объявили конкурс на создание научно-проектной документации по ремонту восьми могил известных горожан. Начальная цена контракта составляет около 2,5 млн рублей.