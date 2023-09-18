Власти Перми решили отреставрировать могилы известных горожан

В Перми на Егошихинском кладбище власти решили восстановить могилы восьми известных горожан. Пермский центр охраны памятников объявил аукцион по выбору подрядчика на создание научно-проектной документации.
«Разработка научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия „Могила Э.М. Залкинда“, „Могила Е.А. Пузырева“, „Могила Е.Ф. Трутневой“, „Могила М.А. Козы“, „Могила профессора Л.Е. Кертмана“, „Могила П.Н. Серебренникова“, „Могила Е.П. Серебренниковой“, „Могила П.И. Субботина-Пермяка“», — указано в техзадании к закупке. Документы размещены на портале «Госзакупки». Начальная цена контракта 2 млн 453 тысячи рублей. Работы должны быть выполнены к марту 2024 года.
Эмиль Залкинд — основатель пермской школы психиатрии; Евгений Пузырев — организатор пермской группы «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»; Евгения Трутнева — детская поэтесса, писательница; Михаил Коза — основатель Уральской школы патологоанатомов; Лев Кертман — историк, был профессором Пермского университета; Павел Серебренников — врач-гигиенист, один из основателей Пермского научно-промышленного музея; Евгения Серебренникова — одна из первых женщин—врачей в России, основательница приюта для слепых в Перми; Петр Субботин-Пермяк — художник-авангардист. Их могилы являются объектами культурного наследия.
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