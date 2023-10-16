Екатеринбурженка просит наказать кинотеатр за показы «Мира дикого запада» и «Игры престолов»

Екатеринбурженка пожаловалась на кинотеатр Amediateka

16 октября 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

После начала СВО многие кинотеатры показывают фильмы без прокатного удостоверения Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургская правозащитница Екатерина Герлах обратилась в Минкульт РФ в Приволжском и Уральском федеральных округах с просьбой повлиять на онлайн-кинотеатр Amediateka, который показывает фильмы без прокатного удостоверения. В случае если ведомство выступит на стороне екатеринбурженки, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. «Минкульт РФ по ПФО и УрФО принял у меня два заявления на Amediateka о привлечении к административной ответственности за показ без прокатного удостоверения восьмого сезона „Игры престолов“ (в одной из ролей Эсме Бьянко, безосновательно обвинившая шок-рокера Мэрилина Мэнсона в насилии в 2021 году) и всех сезонов сериала „Мир дикого Запада“ (здесь играет Эван Рэйчел Вуд — главный обвинитель Мэнсона, она уже засветилась в другом проекте, нарушающем российское законодательство, — „Восстание феникса“). Им грозит штраф до 50 тысяч рублей по статье 14.58 КоАП РФ», — рассказала Екатерина URA.RU. Заявления имеются в распоряжении редакции. Корреспондент URA.RU направил запросы в кинотеатры Amediateka и Минкульт РФ в ПФО и УрФО. На момент публикации новости ответов не поступало. Ранее правозащитника Екатерина Герлах решила добиться удаления с Amediateka фильма «Восстание феникса», в котором актриса Эван Рейчел Вуд излагает свою версию отношений с рокером Мэрилином Мэнсоном. Однако Роскомнадзор выступил на стороне онлайн-платформы. В отзыве РКН указано, что фильм имеет указание на возрастную категорию «18+» и просто так его не посмотреть — необходима регистрация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургская правозащитница Екатерина Герлах обратилась в Минкульт РФ в Приволжском и Уральском федеральных округах с просьбой повлиять на онлайн-кинотеатр Amediateka, который показывает фильмы без прокатного удостоверения. В случае если ведомство выступит на стороне екатеринбурженки, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. «Минкульт РФ по ПФО и УрФО принял у меня два заявления на Amediateka о привлечении к административной ответственности за показ без прокатного удостоверения восьмого сезона „Игры престолов“ (в одной из ролей Эсме Бьянко, безосновательно обвинившая шок-рокера Мэрилина Мэнсона в насилии в 2021 году) и всех сезонов сериала „Мир дикого Запада“ (здесь играет Эван Рэйчел Вуд — главный обвинитель Мэнсона, она уже засветилась в другом проекте, нарушающем российское законодательство, — „Восстание феникса“). Им грозит штраф до 50 тысяч рублей по статье 14.58 КоАП РФ», — рассказала Екатерина URA.RU. Заявления имеются в распоряжении редакции. Корреспондент URA.RU направил запросы в кинотеатры Amediateka и Минкульт РФ в ПФО и УрФО. На момент публикации новости ответов не поступало. Ранее правозащитника Екатерина Герлах решила добиться удаления с Amediateka фильма «Восстание феникса», в котором актриса Эван Рейчел Вуд излагает свою версию отношений с рокером Мэрилином Мэнсоном. Однако Роскомнадзор выступил на стороне онлайн-платформы. В отзыве РКН указано, что фильм имеет указание на возрастную категорию «18+» и просто так его не посмотреть — необходима регистрация.