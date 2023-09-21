Поклонница Мэнсона из Екатеринбурга судится с Amediateka

Как правозащитница пытается оградить детей от противоправного западного контента

21 сентября 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Мэнсона — скандальная личность, и вопросы общественности и полиции к нему возникают достаточно часто Фото: Trish Badger/imageSPACE, Zuma\TASS Жительница Екатеринбурга Екатерина Герлах добивается удаления с платформы Amediateka фильма «Восстание феникса», в котором актриса Эван Рейчел Вуд излагает свою версию отношений с рокером Мэрилином Мэнсоном. По словам девушки, картина может нанести вред нравственному развитию детей из-за присутствия в фильме нацистской символики, кадров насилия, эротики, употребления табака и наркотиков. Однако стриминговый сервис не спешит удалять фильм, пытаясь доказать, что имеет право его транслировать. В сентябре этого года Мэнсона приговорили к 20 часам общественных работ за плевок в камеру во время шоу в 2019 году Фото из личного архива Екатерины Герлах В феврале 2021 года Мэнсон был бездоказательно обвинен в абьюзе 10-летней давности в отношении более чем 10 актрис и моделей, большинство из которых снялись в фильме «Восстании феникса», вышедшем в прокат в марте 2022 года. Екатерина, будучи поклонницей певца и бывшим следователем Следственного комитета, решила изучить обвинения в адрес артиста и убедилась в том, что они ложные. Для дополнительных доказательств решила посмотреть и нашумевший фильм. «У меня глаз профессионально заточен на все правонарушения и противоправную информацию в сети. Первое, что я там вижу — изображение обнаженных женских гениталий, свастика. Я написала обращение в прокуратуру, сделали экспертизу, прокуратура вышла в суд с административным иском в пользу неопределенного круга лиц», — рассказала корреспонденту URA.RU девушка. Заключение ГАУСО Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Гнездышко» подтвердило слова Екатерины. Эксперты установили, что в документальном фильме «Восстание феникса» присутствует информация, наносящая вред здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних. «Присутствуют нацистская символика, кадры насилия, табачной продукции и наркотических веществ, содержатся материалы эротического характера, материалы с описанием различных форм насилия, присутствуют кадры, показывающие натуралистичность различных форм насилия, жестокости, физических и моральных страданий, что может вызвать у детей сильные эмоциональные реакции страха, ужаса или паники», — говорится в заключении. Правозащитница выявила девять ссылок, где можно в свободном доступе ознакомиться с содержанием кинокартины. Инициативу с удалением фильма поддержали детский омбудсмен Игорь Мороков, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и региональная Общественная палата. Екатерине даже удалось попасть на прием к заместителю Генпрокурора РФ Сергею Зайцеву, который пообещал повлиять на Роскомнадзор. «После суда часть платформ исполнили решение добровольно, часть нет. Роскомнадзор по каким-то неведомым причинам решение суда не исполняет, ссылки болтаются. Сейчас планируем подать заявление в службу судебных приставов, чтобы они побудили РКН исполнить решение суда надлежащим образом», — говорит Екатерина. В попытке спасти детей от противоправного контента, девушка столкнулась с наибольшим сопротивлением со стороны Amediateka — она решила подать апелляцию, чтобы не удалять фильм. Представители сервиса прикрываются тем, что фильм имеет маркировку 18+, законодательство не запрещает показывать табачную продукцию (необходимо лишь показать социальную рекламу о вреде курения в начале фильма) и ругаться героям матом, нацистскую символику и наркотики демонстрируют с целью осуждения. Кроме этого, получить доступ к контенту Amediateka можно только с помощью регистрации. Но представители Amediateka 7 сентября в суд не явились, потому судебное заседание отложили до 2 октября. В прошлом Екатерина была следователем Следственного комитета Фото предоставлено Екатериной Герлах По словам Екатерины, она решила бороться до конца, потому что ее не устраивает американская пропаганда, которую распространяют в России. «Под видом фильма о популярном среди молодежи рок-музыканте Мэрилине Мэнсоне внедряется американская нехорошая идеология — оправдание фашизма, пропаганда педофилии, ЛГБТ-отношений. Формально это фильм о том, какой Мэнсон негодяй, а получается двойной удар — и музыканта оболгали, и навнедряли кучу противоправного контента», — уверена правозащитница. Сейчас дело находится на контроле в Генеральной прокуратуре. Тем временем управление Минкульта РФ в Приволжском и Уральском федеральных округах возбудило административное производство по ст. 14.58 КоАП РФ по факту показа фильма Amediateka без прокатного удостоверения. «Достоверно установлено, что прокатное удостоверение ни Amediateka, ни другим платформам, показывавшим данный фильм, не выдавалось. А ведь смысл прокатного удостоверения не только в том, чтобы соблюсти авторские права, но и в том, чтобы проверить, что фильм точно не содержит противоправную информацию», — пояснила Герлах. Корреспондент URA.RU направил запрос в Amediateka и Роскомнадзор, с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент публикации статьи ответа не поступало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Екатеринбурга Екатерина Герлах добивается удаления с платформы Amediateka фильма «Восстание феникса», в котором актриса Эван Рейчел Вуд излагает свою версию отношений с рокером Мэрилином Мэнсоном. По словам девушки, картина может нанести вред нравственному развитию детей из-за присутствия в фильме нацистской символики, кадров насилия, эротики, употребления табака и наркотиков. Однако стриминговый сервис не спешит удалять фильм, пытаясь доказать, что имеет право его транслировать. В феврале 2021 года Мэнсон был бездоказательно обвинен в абьюзе 10-летней давности в отношении более чем 10 актрис и моделей, большинство из которых снялись в фильме «Восстании феникса», вышедшем в прокат в марте 2022 года. Екатерина, будучи поклонницей певца и бывшим следователем Следственного комитета, решила изучить обвинения в адрес артиста и убедилась в том, что они ложные. Для дополнительных доказательств решила посмотреть и нашумевший фильм. «У меня глаз профессионально заточен на все правонарушения и противоправную информацию в сети. Первое, что я там вижу — изображение обнаженных женских гениталий, свастика. Я написала обращение в прокуратуру, сделали экспертизу, прокуратура вышла в суд с административным иском в пользу неопределенного круга лиц», — рассказала корреспонденту URA.RU девушка. Заключение ГАУСО Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Гнездышко» подтвердило слова Екатерины. Эксперты установили, что в документальном фильме «Восстание феникса» присутствует информация, наносящая вред здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних. «Присутствуют нацистская символика, кадры насилия, табачной продукции и наркотических веществ, содержатся материалы эротического характера, материалы с описанием различных форм насилия, присутствуют кадры, показывающие натуралистичность различных форм насилия, жестокости, физических и моральных страданий, что может вызвать у детей сильные эмоциональные реакции страха, ужаса или паники», — говорится в заключении. Правозащитница выявила девять ссылок, где можно в свободном доступе ознакомиться с содержанием кинокартины. Инициативу с удалением фильма поддержали детский омбудсмен Игорь Мороков, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и региональная Общественная палата. Екатерине даже удалось попасть на прием к заместителю Генпрокурора РФ Сергею Зайцеву, который пообещал повлиять на Роскомнадзор. В попытке спасти детей от противоправного контента, девушка столкнулась с наибольшим сопротивлением со стороны Amediateka — она решила подать апелляцию, чтобы не удалять фильм. Представители сервиса прикрываются тем, что фильм имеет маркировку 18+, законодательство не запрещает показывать табачную продукцию (необходимо лишь показать социальную рекламу о вреде курения в начале фильма) и ругаться героям матом, нацистскую символику и наркотики демонстрируют с целью осуждения. Кроме этого, получить доступ к контенту Amediateka можно только с помощью регистрации. Но представители Amediateka 7 сентября в суд не явились, потому судебное заседание отложили до 2 октября. По словам Екатерины, она решила бороться до конца, потому что ее не устраивает американская пропаганда, которую распространяют в России. «Под видом фильма о популярном среди молодежи рок-музыканте Мэрилине Мэнсоне внедряется американская нехорошая идеология — оправдание фашизма, пропаганда педофилии, ЛГБТ-отношений. Формально это фильм о том, какой Мэнсон негодяй, а получается двойной удар — и музыканта оболгали, и навнедряли кучу противоправного контента», — уверена правозащитница. Сейчас дело находится на контроле в Генеральной прокуратуре. Тем временем управление Минкульта РФ в Приволжском и Уральском федеральных округах возбудило административное производство по ст. 14.58 КоАП РФ по факту показа фильма Amediateka без прокатного удостоверения. «Достоверно установлено, что прокатное удостоверение ни Amediateka, ни другим платформам, показывавшим данный фильм, не выдавалось. А ведь смысл прокатного удостоверения не только в том, чтобы соблюсти авторские права, но и в том, чтобы проверить, что фильм точно не содержит противоправную информацию», — пояснила Герлах. Корреспондент URA.RU направил запрос в Amediateka и Роскомнадзор, с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент публикации статьи ответа не поступало.