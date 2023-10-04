РКН заступился за Amediateka, с которой судится свердловская поклонница Мэнсона

Екатерина добивается удаления с платформы Amediateka фильма про Мэрилина Мэнсона Фото: Trish Badger/imageSPACE, Zuma\TASS

Роскомнадзор выступил на стороне платформы Amediateka, с которой судится свердловская правозащитника Екатерина Герлах. Она добивается удаления с этой площадки фильма «Восстание феникса», в котором актриса Эван Рейчел Вуд излагает свою версию отношений с рокером Мэрилином Мэнсоном. Екатерина поделилась с URA.RU документами с последнего заседания.

Ранее екатеринбурженка обнаружила, что картина содержит не только ложные обвинения в адрес Мэнсона, но и информацию, которая может нанести вред нравственному развитию детей: нацистскую символику, кадры насилия, эротики, употребления табака и наркотиков. Однако Amediateka решила доказать, что имеет право показывать «Восстание феникса».

В качестве аргументов в суде 2 октября Amediateka привела отзыв Роскомнадзора, где указано, что фильм на платформе имеет указание на возрастную категорию «18+» и просто так его не посмотреть — необходима регистрация. «Владельцем сайта Amediateka — ООО „А Сериал“ в полной мере исполняются и соблюдаются обязанности владельца аудиовизуального сервиса, согласно положениям статьи 10.5 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“», — говорится в дополнении к отзыву на административное исковое заявление.

Кроме этого, «Союзэкспертиза» проанализировала фильм по заказу платформы и заявила, что, несмотря на кадры насилия, жестокости, физических и моральных страданий, эротику, бранную лексику, изображение алкогольной и табачной продукции, наркотиков и нацистской символики, такая информация полностью соответствует требованиям законодательства РФ для информации категории «18+» и ФЗ «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Также в экспертизе подчеркивается, что картина формирует у зрителя негативный образ насилия, а порнографических кадров и вовсе обнаружено не было.

Свердловская правозащитница сдаваться не намерена. Она обратилась в областное управление СКР с просьбой провести доследственную проверку в отношении искусствоведа, который анализировал фильм. «Экспертиза содержит очевидные искажения общеизвестных фактов, например, написано, что Эван Рейчел Вуд дорожит своим ребенком, а всем известно из СМИ, что она недавно отказалась от опеки над собственным сыном. Потому мной написано заявление в СО СУ СК РФ по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга о привлечении эксперта к ответственности по ст. 307 УК РФ», — пояснила Екатерина. Также она написала обращение в прокуратуру Орджоникидзевского района и попросила прокурора Константина Паначева взять на личный контроль данное дело.

«6 октября состоится прием граждан сотрудниками Генеральной прокуратуры, приехавшими в наш регион с проверкой. Прием предварительно будет в прокуратуре Свердловской области. Я планирую на нем озвучить проблему распространения „Восстания феникса“, несмотря на вступившие в законную силу решения суда и контроль со стороны замгенпрокурора по УрФО Сергея Зайцева», — уточнила Герлах.

Пока же из-за новых предоставленных документов Amediateka разбирательства отложили до 23 октября. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Amediateka и Роскомнадзор. На момент публикации новости ответы не поступили.