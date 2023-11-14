В Железнодорожном райсуде Екатеринбурга стартовал процесс по делу о двойном убийстве, подозреваемый — 16-летний подросток. На процесс прибыла мать парня и его брат, передает корреспондент URA.RU.
Предполагается, что сегодня подростку определят меру пресечения. За закрытыми дверями.
Как писало URA.RU, 14 ноября в квартире одного из домов на улице Билимбаевской (микрорайон Сортировка) нашли тела 14-летней девочки и ее матери. По версии следствия, подозреваемый зарезал свою подругу из ревности к старшему (27 лет) брату, дождался, когда с работы придет ее мать, и убил и ее. В тот же день он сообщил о случившемся своему другу, а тот рассказал брату подозреваемого. Так обо всем и узнали силовики. Причем на место они выехали якобы не сразу.
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