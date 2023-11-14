Полиция отказалась ехать в квартиру, где екатеринбургский школьник убил семью

© Служба новостей «URA.RU»
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День Флага России. Курган, полиция, мвд россии
Странный разговор произошел в дежурной части Фото:
новость из сюжета
Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге

Получив первое сообщение, что екатеринбургский школьник убил свою подругу и ее мать, сотрудники полиции отказались ехать в квартиру, где лежали тела, рассказал URA.RU читатель, который, как он утверждает, был свидетелем разговора. В самом ведомстве это отрицают.

По словам собеседника агентства, минувшей ночью, около 00:30—00:45 часов, он приехал в отдел полиции №10, чтобы оформить ДТП. В этот момент раздался звонок (полицейский общался по громкой связи, поэтому было слышно). «Звонил пацан молодой. Он кричал, плакал, требовал: „Вышлите экипаж, надо вскрыть квартиру, там мой брат убил семью“. Его спрашивают: „Ты хозяин квартиры, собственник?“ Он говорит: „Нет“. И ему в ответ: „На каждый вызов будем отправлять — никого не хватит, вас много, а я один“», — передал примерное содержание беседы источник URA.RU.

«Меня оскорбляет, как они [полицейские] себя повели. Могли бы отправить наряд просто для проверки. Там на пульте сидел дядечка весом килограмм 150, и такое ощущение, что просто на ******* [отвали] общался», — возмутился читатель (кстати, бывший офицер армии).

«Информация о несвоевременном реагировании сотрудников полиции на сигнал о совершенном преступлении не соответствует действительности. После получения сообщения об убийстве группа немедленного реагирования отдела полиции №10 прибыла на указанный адрес в кратчайший срок», — заявили корреспонденту в УМВД РФ.

Информация о том, что 16-летний ученик школы №149, предположительно, зарезал девочку и ее мать, появилась утром 14 ноября. Преступление произошло в одной из квартир дома на Сортировке. Школьник задержан. По предварительным данным, он приревновал ровесницу к своему старшему брату. Тот узнал о преступлении от друга предполагаемого убийцы.

Обновлено в 15:15: в четвертый абзац добавлен комментарий УМВД

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Получив первое сообщение, что екатеринбургский школьник убил свою подругу и ее мать, сотрудники полиции отказались ехать в квартиру, где лежали тела, рассказал URA.RU читатель, который, как он утверждает, был свидетелем разговора. В самом ведомстве это отрицают. По словам собеседника агентства, минувшей ночью, около 00:30—00:45 часов, он приехал в отдел полиции №10, чтобы оформить ДТП. В этот момент раздался звонок (полицейский общался по громкой связи, поэтому было слышно). «Звонил пацан молодой. Он кричал, плакал, требовал: „Вышлите экипаж, надо вскрыть квартиру, там мой брат убил семью“. Его спрашивают: „Ты хозяин квартиры, собственник?“ Он говорит: „Нет“. И ему в ответ: „На каждый вызов будем отправлять — никого не хватит, вас много, а я один“», — передал примерное содержание беседы источник URA.RU. «Меня оскорбляет, как они [полицейские] себя повели. Могли бы отправить наряд просто для проверки. Там на пульте сидел дядечка весом килограмм 150, и такое ощущение, что просто на ******* [отвали] общался», — возмутился читатель (кстати, бывший офицер армии). «Информация о несвоевременном реагировании сотрудников полиции на сигнал о совершенном преступлении не соответствует действительности. После получения сообщения об убийстве группа немедленного реагирования отдела полиции №10 прибыла на указанный адрес в кратчайший срок», — заявили корреспонденту в УМВД РФ. Информация о том, что 16-летний ученик школы №149, предположительно, зарезал девочку и ее мать, появилась утром 14 ноября. Преступление произошло в одной из квартир дома на Сортировке. Школьник задержан. По предварительным данным, он приревновал ровесницу к своему старшему брату. Тот узнал о преступлении от друга предполагаемого убийцы. Обновлено в 15:15: в четвертый абзац добавлен комментарий УМВД
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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