Полиция отказалась ехать в квартиру, где екатеринбургский школьник убил семью

14 ноября 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Странный разговор произошел в дежурной части Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге Получив первое сообщение, что екатеринбургский школьник убил свою подругу и ее мать, сотрудники полиции отказались ехать в квартиру, где лежали тела, рассказал URA.RU читатель, который, как он утверждает, был свидетелем разговора. В самом ведомстве это отрицают. По словам собеседника агентства, минувшей ночью, около 00:30—00:45 часов, он приехал в отдел полиции №10, чтобы оформить ДТП. В этот момент раздался звонок (полицейский общался по громкой связи, поэтому было слышно). «Звонил пацан молодой. Он кричал, плакал, требовал: „Вышлите экипаж, надо вскрыть квартиру, там мой брат убил семью“. Его спрашивают: „Ты хозяин квартиры, собственник?“ Он говорит: „Нет“. И ему в ответ: „На каждый вызов будем отправлять — никого не хватит, вас много, а я один“», — передал примерное содержание беседы источник URA.RU. «Меня оскорбляет, как они [полицейские] себя повели. Могли бы отправить наряд просто для проверки. Там на пульте сидел дядечка весом килограмм 150, и такое ощущение, что просто на ******* [отвали] общался», — возмутился читатель (кстати, бывший офицер армии). «Информация о несвоевременном реагировании сотрудников полиции на сигнал о совершенном преступлении не соответствует действительности. После получения сообщения об убийстве группа немедленного реагирования отдела полиции №10 прибыла на указанный адрес в кратчайший срок», — заявили корреспонденту в УМВД РФ. Информация о том, что 16-летний ученик школы №149, предположительно, зарезал девочку и ее мать, появилась утром 14 ноября. Преступление произошло в одной из квартир дома на Сортировке. Школьник задержан. По предварительным данным, он приревновал ровесницу к своему старшему брату. Тот узнал о преступлении от друга предполагаемого убийцы. Обновлено в 15:15: в четвертый абзац добавлен комментарий УМВД Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Получив первое сообщение, что екатеринбургский школьник убил свою подругу и ее мать, сотрудники полиции отказались ехать в квартиру, где лежали тела, рассказал URA.RU читатель, который, как он утверждает, был свидетелем разговора. В самом ведомстве это отрицают. По словам собеседника агентства, минувшей ночью, около 00:30—00:45 часов, он приехал в отдел полиции №10, чтобы оформить ДТП. В этот момент раздался звонок (полицейский общался по громкой связи, поэтому было слышно). «Звонил пацан молодой. Он кричал, плакал, требовал: „Вышлите экипаж, надо вскрыть квартиру, там мой брат убил семью“. Его спрашивают: „Ты хозяин квартиры, собственник?“ Он говорит: „Нет“. И ему в ответ: „На каждый вызов будем отправлять — никого не хватит, вас много, а я один“», — передал примерное содержание беседы источник URA.RU. «Меня оскорбляет, как они [полицейские] себя повели. Могли бы отправить наряд просто для проверки. Там на пульте сидел дядечка весом килограмм 150, и такое ощущение, что просто на ******* [отвали] общался», — возмутился читатель (кстати, бывший офицер армии). «Информация о несвоевременном реагировании сотрудников полиции на сигнал о совершенном преступлении не соответствует действительности. После получения сообщения об убийстве группа немедленного реагирования отдела полиции №10 прибыла на указанный адрес в кратчайший срок», — заявили корреспонденту в УМВД РФ. Информация о том, что 16-летний ученик школы №149, предположительно, зарезал девочку и ее мать, появилась утром 14 ноября. Преступление произошло в одной из квартир дома на Сортировке. Школьник задержан. По предварительным данным, он приревновал ровесницу к своему старшему брату. Тот узнал о преступлении от друга предполагаемого убийцы. Обновлено в 15:15: в четвертый абзац добавлен комментарий УМВД