13 ноября 2023

В Екатеринбурге школьник зарезал свою подругу

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел во время ссоры Фото:

В Екатеринбурге 16-летний школьник зарезал 14-летнюю подругу. Это произошло во время ссоры, пишут в соцсетях.

Инцидент произошел 13 ноября в Железнодорожном районе Екатеринбурга. «Парень пришел в гости к подружке. В какой-то момент парочка поругалась, он взял нож и набросился на восьмиклассницу, жестоко ударив ее трижды — в шею и спину», — пишет telegram-канал Shot.

По данным канала, парень учился в школе №149. Силовики задержали юношу, он дал признательные показания. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области, ответ ожидается.

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В Екатеринбурге 16-летний школьник зарезал 14-летнюю подругу. Это произошло во время ссоры, пишут в соцсетях. Инцидент произошел 13 ноября в Железнодорожном районе Екатеринбурга. «Парень пришел в гости к подружке. В какой-то момент парочка поругалась, он взял нож и набросился на восьмиклассницу, жестоко ударив ее трижды — в шею и спину», — пишет telegram-канал Shot. По данным канала, парень учился в школе №149. Силовики задержали юношу, он дал признательные показания. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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