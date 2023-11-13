В Екатеринбурге школьник зарезал свою подругу

Инцидент произошел во время ссоры
В Екатеринбурге 16-летний школьник зарезал 14-летнюю подругу. Это произошло во время ссоры, пишут в соцсетях.
Инцидент произошел 13 ноября в Железнодорожном районе Екатеринбурга. «Парень пришел в гости к подружке. В какой-то момент парочка поругалась, он взял нож и набросился на восьмиклассницу, жестоко ударив ее трижды — в шею и спину», — пишет telegram-канал Shot.
По данным канала, парень учился в школе №149. Силовики задержали юношу, он дал признательные показания. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области, ответ ожидается.
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