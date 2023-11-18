Байден приревновал жену к президенту Мексики

Джо Байден провел встречу с Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором
Президент США Джо Байден на встрече с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором вспомнил, как на ужине мексиканский лидер привлек внимание его супруги. Этот момент вызвал у американского президента сильные чувства ревности.
«Помните, вчера на ужине, когда вы сидели рядом со мной и моей супругой, вы настолько увлекли ее, что я забеспокоился, не нравитесь ли вы ей больше, чем я», —
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