Байден приревновал жену к президенту Мексики

18 ноября 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Джо Байден провел встречу с Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором Фото: Official White House / Erin Scott Президент США Джо Байден на встрече с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором вспомнил, как на ужине мексиканский лидер привлек внимание его супруги. Этот момент вызвал у американского президента сильные чувства ревности. «Помните, вчера на ужине, когда вы сидели рядом со мной и моей супругой, вы настолько увлекли ее, что я забеспокоился, не нравитесь ли вы ей больше, чем я», — передает слова Байдена газета Daily Mail. Темой встречи двух лидеров была борьба с эпидемией фентанила.

Президент США Джо Байден на встрече с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором вспомнил, как на ужине мексиканский лидер привлек внимание его супруги. Этот момент вызвал у американского президента сильные чувства ревности. «Помните, вчера на ужине, когда вы сидели рядом со мной и моей супругой, вы настолько увлекли ее, что я забеспокоился, не нравитесь ли вы ей больше, чем я», — передает слова Байдена газета Daily Mail. Темой встречи двух лидеров была борьба с эпидемией фентанила.