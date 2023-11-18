Байден приревновал жену к президенту Мексики

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден провел встречу с Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором Фото:

Президент США Джо Байден на встрече с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором вспомнил, как на ужине мексиканский лидер привлек внимание его супруги. Этот момент вызвал у американского президента сильные чувства ревности.

«Помните, вчера на ужине, когда вы сидели рядом со мной и моей супругой, вы настолько увлекли ее, что я забеспокоился, не нравитесь ли вы ей больше, чем я», — передает слова Байдена газета Daily Mail. Темой встречи двух лидеров была борьба с эпидемией фентанила.

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Президент США Джо Байден на встрече с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором вспомнил, как на ужине мексиканский лидер привлек внимание его супруги. Этот момент вызвал у американского президента сильные чувства ревности. «Помните, вчера на ужине, когда вы сидели рядом со мной и моей супругой, вы настолько увлекли ее, что я забеспокоился, не нравитесь ли вы ей больше, чем я», — передает слова Байдена газета Daily Mail. Темой встречи двух лидеров была борьба с эпидемией фентанила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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