Alarabiya: Израиль освобождает десятки палестинцев, но арестовывает сотни

На Западном Берегу армия Израиля арестовала 3200 человек Фото: Министерство обороны Израиля

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В секторе Газа объявлено короткое перемирие. Но аресты жителей Палестины на Западном берегу и рейды Израиля до сих пор продолжаются. Это происходит в связи с освобождением израильтян в обмен на палестинских заключенных. Среди них есть дети и женщины. Об этом сообщает Alarabiya.

«В обмен на десятки людей, освобожденных Израилем в рамках соглашения о временном гуманитарном перемирии, Израиль, очевидно, арестовал сотни молодых людей на Западном Берегу», — говорится в материале . Известно, что в ходе последней переписи населения Комиссия по делам заключенных подтвердила число жертв во время рейдов армии Израиля. По информации Комиссии, на Западном Берегу количество арестованных возросло до 3200 человек.

Ранее сообщалось, что Палестина и Израиль договорились о прекращении огня на четыре дня. За это время они хотят обменяться заложниками. Позже страны продлили перемирие еще на два дня, чтобы освободить больше заложников из Газы. По информации посла Катара в ООН Алья Ахмеда Саиф Аль-Тани, перемирие будет продлено до 30 ноября.