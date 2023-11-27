Reuters: перемирие в секторе Газа продлили ради заложников

28 ноября 2023 в 07:15 Размер текста - 17 +

Израиль и ХАМАС продлили перемирие до 30 ноября Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль и Палестина продлили перемирие еще на два дня, чтобы освободить больше заложников из сектора Газа. Об этом заявил посол Катара в ООН Алья Ахмед Саиф Аль-Тани. «У нас есть продление [перемирия] <…> еще на два дня. <…> Это очень позитивный шаг», — сказал Алья Ахмед Саиф Аль-Тани, передает Reuters. Диппредставитель подчеркнул, что обеим сторонам конфликта нужно освободить как можно больше пленных. Уточняется, что перемирие будет продлено до 30 ноября. Также израильское правительство получило список заложников, которых планируют освободить 28 ноября. В перечне значатся 10 человек, заявили СМИ Израиля, ссылаясь на канцелярию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Ранее Израиль и палестинская группировка ХАМАС договорились о прекращении огня на четыре дня, чтобы обменяться заложниками. Недавно представители группировки заявили о готовности продлить временное перемирие с Иерусалимом.

Израиль и Палестина продлили перемирие еще на два дня, чтобы освободить больше заложников из сектора Газа. Об этом заявил посол Катара в ООН Алья Ахмед Саиф Аль-Тани. «У нас есть продление [перемирия] <…> еще на два дня. <…> Это очень позитивный шаг», — сказал Алья Ахмед Саиф Аль-Тани, передает Reuters. Диппредставитель подчеркнул, что обеим сторонам конфликта нужно освободить как можно больше пленных. Уточняется, что перемирие будет продлено до 30 ноября. Также израильское правительство получило список заложников, которых планируют освободить 28 ноября. В перечне значатся 10 человек, заявили СМИ Израиля, ссылаясь на канцелярию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Ранее Израиль и палестинская группировка ХАМАС договорились о прекращении огня на четыре дня, чтобы обменяться заложниками. Недавно представители группировки заявили о готовности продлить временное перемирие с Иерусалимом.