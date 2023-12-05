05 декабря 2023

Власти ЯНАО объяснили, почему считают всех приезжающих в регион туристами

По итогам 2023 года туристический поток в ЯНАО вырастет до 200 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, город салехард, северное сияние, ямал
Гости ЯНАО совмещают деловые поездки и знакомство с достопримечательностями Фото:

Большую часть учитываемого турпотока в Ямало-Ненецкий автономный округ составляют «деловые туристы» и командированные в регион. Как рассказал на пресс-конференции 6 декабря глава окружного департамента туризма и молодежной политики Наиль Хайруллин, по итогам года число туристов выросло на 7%.

«Деловой турист, командировочный турист — тоже турист. Он провел условную деловую встречу. Это час, два, три. После этого он познает город — ходит в рестораны, музеи, заказывает туруслуги. Это все дополнительные средства для нашего турбизнеса», — рассказал руководитель ведомства.

По словам Хайруллина, таких туристов — «львиная доля» от всего числа. По итогам 2023 года ожидается, что турпоток в регион увеличится до 200 тысяч человек против 192 тысяч в 2022 году.

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Большую часть учитываемого турпотока в Ямало-Ненецкий автономный округ составляют «деловые туристы» и командированные в регион. Как рассказал на пресс-конференции 6 декабря глава окружного департамента туризма и молодежной политики Наиль Хайруллин, по итогам года число туристов выросло на 7%. «Деловой турист, командировочный турист — тоже турист. Он провел условную деловую встречу. Это час, два, три. После этого он познает город — ходит в рестораны, музеи, заказывает туруслуги. Это все дополнительные средства для нашего турбизнеса», — рассказал руководитель ведомства. По словам Хайруллина, таких туристов — «львиная доля» от всего числа. По итогам 2023 года ожидается, что турпоток в регион увеличится до 200 тысяч человек против 192 тысяч в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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