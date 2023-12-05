В ЯНАО появятся новые направления детского отдыха

В 2024 году для жителей ЯНАО станет доступно новое направление детского отдыха. Кроме оздоровительных лагерей в Краснодарском крае и Тюменской области ямальские дети смогут поехать на Алтай, сообщил директор окружного депмолодежи Наиль Хайруллин.
«В 2024 году планируется отправить в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края, Тюменской области 9330 детей. Впервые 50 ямальцев поедут в центр детского отдыха Алтайского края», — сообщил Наиль Хайруллин в эфире пресс-конференции, который транслировался в социальной сети «ВКонтакте».
В текущем году оздоровительным отдыхом воспользовалось 8318 детей, в период зимних каникул отдых запланирован еще для тысячи ребят. Практика билингвальных смен с изучением китайского языка в следующем году тоже продолжится, в том году в лагере «Остров Мадагаскар» в Краснодарском крае около ста учащихся уже отдохнуло по такой программе.
Ранее URA.RU сообщало, что в летних лагерях Тюменской области был организован оздоровительный отдых для восьми тысяч детей из ЯНАО и соседнего ХМАО. Отдых является востребованным и пользуется популярностью.
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