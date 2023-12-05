05 декабря 2023

В ЯНАО появятся новые направления детского отдыха

Дети из ЯНАО в 2024 году смогут отдохнуть на Алтае
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году ямальские дети смогут отдохнуть на Алтае (фото из архива) Фото:

В 2024 году для жителей ЯНАО станет доступно новое направление детского отдыха. Кроме оздоровительных лагерей в Краснодарском крае и Тюменской области ямальские дети смогут поехать на Алтай, сообщил директор окружного депмолодежи Наиль Хайруллин.

«В 2024 году планируется отправить в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края, Тюменской области 9330 детей. Впервые 50 ямальцев поедут в центр детского отдыха Алтайского края», — сообщил Наиль Хайруллин в эфире пресс-конференции, который транслировался в социальной сети «ВКонтакте».

В текущем году оздоровительным отдыхом воспользовалось 8318 детей, в период зимних каникул отдых запланирован еще для тысячи ребят. Практика билингвальных смен с изучением китайского языка в следующем году тоже продолжится, в том году в лагере «Остров Мадагаскар» в Краснодарском крае около ста учащихся уже отдохнуло по такой программе.

Ранее URA.RU сообщало, что в летних лагерях Тюменской области был организован оздоровительный отдых для восьми тысяч детей из ЯНАО и соседнего ХМАО. Отдых является востребованным и пользуется популярностью.

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В 2024 году для жителей ЯНАО станет доступно новое направление детского отдыха. Кроме оздоровительных лагерей в Краснодарском крае и Тюменской области ямальские дети смогут поехать на Алтай, сообщил директор окружного депмолодежи Наиль Хайруллин. «В 2024 году планируется отправить в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края, Тюменской области 9330 детей. Впервые 50 ямальцев поедут в центр детского отдыха Алтайского края», — сообщил Наиль Хайруллин в эфире пресс-конференции, который транслировался в социальной сети «ВКонтакте». В текущем году оздоровительным отдыхом воспользовалось 8318 детей, в период зимних каникул отдых запланирован еще для тысячи ребят. Практика билингвальных смен с изучением китайского языка в следующем году тоже продолжится, в том году в лагере «Остров Мадагаскар» в Краснодарском крае около ста учащихся уже отдохнуло по такой программе. Ранее URA.RU сообщало, что в летних лагерях Тюменской области был организован оздоровительный отдых для восьми тысяч детей из ЯНАО и соседнего ХМАО. Отдых является востребованным и пользуется популярностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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