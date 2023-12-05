05 декабря 2023

ЯНАО возглавил список самых дешевых отелей в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, отель, гостиница, багаж, номер, чемодан, отдых, туризм, путешествие, перелет
На Ямале самые дешевые отели для туристов в новогодний период Фото:

Отели и гостиницы ЯНАО стали самыми доступными и выгодными для туристов в России под Новый год. Об этом рассказали аналитики «Яндекс путешествий».

«Среди регионов России самыми доступными по проживанию стали Ямало-Ненецкий автономный округ. Средняя цена за ночь в гостинице — 3000 рублей», — говорится на сайте «Яндекс Путешествия».

Туристическую привлекательность округа также отметил директор департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин на пресс-конференции. «Ежегодная динамика [по туристам] составляет + 7% в год, по итогам прошлого года мы приняли 192000 туристов. В текущем году цифры будут не меньше, итоги подведем в январе. Процент загрузки по отелям не приблизился к 100% и у нас есть свободные емкости», — отметил Хайруллин.

Ранее URA.RU сообщало об увеличении в ЯНАО объема услуг в туристической сфере. Наибольший спрос отмечен на услуги турагентств и гостиничного сервиса.

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Отели и гостиницы ЯНАО стали самыми доступными и выгодными для туристов в России под Новый год. Об этом рассказали аналитики «Яндекс путешествий». «Среди регионов России самыми доступными по проживанию стали Ямало-Ненецкий автономный округ. Средняя цена за ночь в гостинице — 3000 рублей», — говорится на сайте «Яндекс Путешествия». Туристическую привлекательность округа также отметил директор департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин на пресс-конференции. «Ежегодная динамика [по туристам] составляет + 7% в год, по итогам прошлого года мы приняли 192000 туристов. В текущем году цифры будут не меньше, итоги подведем в январе. Процент загрузки по отелям не приблизился к 100% и у нас есть свободные емкости», — отметил Хайруллин. Ранее URA.RU сообщало об увеличении в ЯНАО объема услуг в туристической сфере. Наибольший спрос отмечен на услуги турагентств и гостиничного сервиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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