08 декабря 2023

Свердловчанин обварил стопы в кипятке из-за коммунальной аварии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, медицина, больница, машина скорой помощи, скорая помошь
Врачи поставили мужчине диагноз — ожог стоп второй степени Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) на улице Мичурина из-за прорыва прогнившей трубы с горячей водой мужчина получил ожог стоп второй степени. Информация об этом появилась в сети.

«Прорвало общую трубу. Ее не меняли ни разу с момента постройки дома. Напором разрушило стену, и вода в квартиру хлынула. Хирург поставил диагноз — ожог кипятком пальцев обеих стоп [второй] степени», — рассказал пострадавший telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».

Мужчина уточнил, что он спустился с кровати и опустил ноги в кипяток, который слоем покрыл всю квартиру. На видео пострадавшего заметно, что от потока воды на стене остались вмятины.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) на улице Мичурина из-за прорыва прогнившей трубы с горячей водой мужчина получил ожог стоп второй степени. Информация об этом появилась в сети. «Прорвало общую трубу. Ее не меняли ни разу с момента постройки дома. Напором разрушило стену, и вода в квартиру хлынула. Хирург поставил диагноз — ожог кипятком пальцев обеих стоп [второй] степени», — рассказал пострадавший telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Мужчина уточнил, что он спустился с кровати и опустил ноги в кипяток, который слоем покрыл всю квартиру. На видео пострадавшего заметно, что от потока воды на стене остались вмятины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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