В Верхней Пышме (Свердловская область) на улице Мичурина из-за прорыва прогнившей трубы с горячей водой мужчина получил ожог стоп второй степени. Информация об этом появилась в сети.
«Прорвало общую трубу. Ее не меняли ни разу с момента постройки дома. Напором разрушило стену, и вода в квартиру хлынула. Хирург поставил диагноз — ожог кипятком пальцев обеих стоп [второй] степени», — рассказал пострадавший telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».
Мужчина уточнил, что он спустился с кровати и опустил ноги в кипяток, который слоем покрыл всю квартиру. На видео пострадавшего заметно, что от потока воды на стене остались вмятины.
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