Свердловчанин обварил стопы в кипятке из-за коммунальной аварии. Видео

09 декабря 2023 в 23:11 Размер текста - 17 +

Врачи поставили мужчине диагноз — ожог стоп второй степени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) на улице Мичурина из-за прорыва прогнившей трубы с горячей водой мужчина получил ожог стоп второй степени. Информация об этом появилась в сети. «Прорвало общую трубу. Ее не меняли ни разу с момента постройки дома. Напором разрушило стену, и вода в квартиру хлынула. Хирург поставил диагноз — ожог кипятком пальцев обеих стоп [второй] степени», — рассказал пострадавший telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Мужчина уточнил, что он спустился с кровати и опустил ноги в кипяток, который слоем покрыл всю квартиру. На видео пострадавшего заметно, что от потока воды на стене остались вмятины.

В Верхней Пышме (Свердловская область) на улице Мичурина из-за прорыва прогнившей трубы с горячей водой мужчина получил ожог стоп второй степени. Информация об этом появилась в сети. «Прорвало общую трубу. Ее не меняли ни разу с момента постройки дома. Напором разрушило стену, и вода в квартиру хлынула. Хирург поставил диагноз — ожог кипятком пальцев обеих стоп [второй] степени», — рассказал пострадавший telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Мужчина уточнил, что он спустился с кровати и опустил ноги в кипяток, который слоем покрыл всю квартиру. На видео пострадавшего заметно, что от потока воды на стене остались вмятины.