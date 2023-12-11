Власти Перми передадут краю аварийный памятник федерального значения

Мэрия Перми передаст путепровод возле речного вокзала в краевую собственность

Столетний тоннель возле речного вокзала передадут собственность краевых властей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Перми безвозмездно передадут в краевую собственность аварийный путепровод возле речного вокзала. Объект является памятником федерального значения. Тоннель и опорная стена были построены почти 125 лет назад.

«Разрешить администрации города Перми передать безвозмездно в собственность Пермского края сооружение — автодорожный путепровод 27 метров в ширину. Местоположение: Пермский край, город Пермь, Ленинский район» — сообщается в проекте решения на сайте пермской гордумы.

Тоннель по проекту инженера Игнатия Быховца построили в 1899 году. С тех пор капитального ремонта на объекте не проводили. Сверху сооружения проходит участок улицы Монастырская. Путепровод признали аварийным 20 лет назад и ввели ограничение на максимальный вес автотранспорта, который может проезжать сверху — не больше 10 тонн. В феврале 2020 года власти Перми провели срочный ремонт сооружения, после этого по путепроводу стало возможно движение транспорта весом уже до 20 тонн, в том числе больших автобусов. Раньше до речного вокзала ходили только автобусы ПАЗ.

В 2021 году конкурс на разработку проекта реконструкции выиграла пермская компания «Нью-Граунд». Она была единственным претендентом. Заказчиком выступило МКУ «Пермблагоустройство». Сумма контракта составляла 33,2 млн рублей. В итоге подрядчик сорвал сроки и не предоставил проект к 26 ноября 2022 года. Город расторг контракт с компанией.

Ранее URA.RU писало, что пермские власти нашли деньги на реконструкцию столетнего путепровода. Из бюджета планировали потратить на ремонт около 30 миллионов рублей