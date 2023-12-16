16 декабря 2023

Полковник СБУ Костенко: Украина не справляется с управляемыми бомбами РФ

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У Украины нет средств против российских планирующих бомб, заявил Роман Костенко Фото:
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Украина не знает, как бороться с российскими планирующими бомбами. Об этом заявил полковник СБУ Роман Костенко.

«У нас нет средств, которые помешали бы врагу использовать эти бомбы, которые, как правило, от пятисот килограмм до трех тонн. Они могут планировать, что для них безопасно, потому что мы не можем их достать», — заявил Костенко в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

Также полковник отметил массовость российских планирующих боеприпасов. По его словам, Россия может изготавливать их в огромных количествах из-за больших запасов советских авиабомб КАБ, на основе которых и создаются планирующие средства поражения.

14 декабря по тыловым объектам ВСУ отработали ракеты и «Герани», передает «Царьград». Удары были нанесены по логистическому хабу в Снигиревке, через который идет снабжение всей херсонской группировки Украины. Днем ранее массированный удар был нанесен по Киеву и Днепропетровску.

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Украина не знает, как бороться с российскими планирующими бомбами. Об этом заявил полковник СБУ Роман Костенко. «У нас нет средств, которые помешали бы врагу использовать эти бомбы, которые, как правило, от пятисот килограмм до трех тонн. Они могут планировать, что для них безопасно, потому что мы не можем их достать», — заявил Костенко в интервью украинскому телеканалу «Прямой». Также полковник отметил массовость российских планирующих боеприпасов. По его словам, Россия может изготавливать их в огромных количествах из-за больших запасов советских авиабомб КАБ, на основе которых и создаются планирующие средства поражения. 14 декабря по тыловым объектам ВСУ отработали ракеты и «Герани», передает «Царьград». Удары были нанесены по логистическому хабу в Снигиревке, через который идет снабжение всей херсонской группировки Украины. Днем ранее массированный удар был нанесен по Киеву и Днепропетровску.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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